Luis Miguel forjó una gran carrera musical, logrando ser unos de los artistas más reconocidos a nivel mundial, como también fue envuelto en bastantes romances a lo largo de su vida. Actualmente el artista está en pareja con Paloma Cuevas y se lo vio muy enamorado. Sin embargo, la última acción que tomó el cantante frente a las hijas de la diseñadora, no fue bien vista por su ex pareja, Aracely Arámbula, quién en lo últimos días arremetió contra él y su actual novia.

En los últimos días, Luis Miguel fue captado por la prensa acompañando a las hijas de Paloma Cuevas a la escuela. Tras ver estás fotografías, Arámbula no dudó en dar a conocer la verdadera relación que tiene el músico con sus dos hijos, Miguel y Daniel, fruto de su ex relación con la actriz.



Aracely Arámbula y Luis Miguel

Recientemente Lucía Miranda, viuda del ex manager de Luis Miguel contó que el cantante sí mantiene contacto con sus hijos adolescentes, lo contrario de lo que estuvo declarando Aracely en el último tiempo. A través de su cuenta de Instagram, hizo eco de su enojo: ‘’Increíble la poca vergüenza que tienen para mentir’’, escribió Arámbula.

El descargo de Aracely Arámbula

Luego continuó, en su papel de madre: ‘’Mientras se trate de mis hijos, siempre hablará con la VERDAD’’, explotó contra las declaraciones de Lucía Miranda.

“Fíjate que no, no lo llamó el papá… Tiene mucho padre, con mi papá, con mi hermano, con mis sobrinos, mis hijos están felices, están en una familia muy unida, una familia muy divina, que la verdad tienen de más de regalos y de amor, sobre todo lo principal que es el cariño y el amor, que la verdad no extrañamos nada”, cerró tajante la actriz sobre el vínculo que tiene Luis Miguel con sus hijos de 15 y 16 años.