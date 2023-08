La China Suárez es una de las figuras mediáticas más seguidas del país. La prensa se mantiene muy expectante en cada paso que da, tanto en su vida profesional como privada. Es importante destacar que tras su ruptura con Rusherking, ha sido vinculada con Lauty Gram y cada vez, hay más pruebas de que podría estar viviendo un nuevo romance.

Pero lejos de cupido, la intérprete también se preocupa por interactuar con sus seguidores en Instagram, y recientemente realizó un vivo en donde habló sobre sus experiencias paranormales, y tras su relato, dejó inquietantes a sus fanáticos, quienes se sorprendieron de la anécdota que vivió la China Suárez.

La China Suárez.

Las increíbles experiencias paranormales de la China Suárez

En este contexto, sangre japonesa partió comentando que un familiar cercano se despidió de ella antes de partir, ya que, tuvo una señal muy precisa. "Cuando mi abuelo murió, yo estaba durmiendo con mis hijos y me desperté a las tres o cuatro de la mañana, soñé que venía me abrazaba pero él estaba joven", empezó comentando. Asimismo, recordó cómo estaba vestido en ese momento: "Estaba vestido con una remera negra y jean y, yo nunca lo había visto vestido así, siempre estaba de traje. A la mañana, tenía un mensaje de que mi abuelo había fallecido y yo ya sabía porque se había venido a despedir".

Tras esto, la China reveló que era el padre de su madre, con quién precisamente no era muy cercano. "Siempre le agradezco (a su abuelo) mucho por lo que hizo pero no teníamos una mega relación. Tenía como favorito a mi hermano", aseguró, sin embargo, afirmó que esa experiencia fue muy intensa para ella porque sintió que el alma de su abuela la había visitado para despedirse para siempre de ella.

La China Suárez.

Por otra parte, la actriz contó los motivos que la llevaron a mudarse de un lugar en el que vivía con sus hijos, debido a que el recinto presentaba extraños fenómenos conocidos como "poltergeist".

"Vivíamos en un departamento donde tuvimos que rescindir el contrato porque pasaban muchas cosas. Yo vivía con la llave en la puerta, tenía un pasillo muy largo y se sentía una energía muy densa, como que alguien me seguía. No era alguien bueno, me cansé y lo dejé. Se prendía el televisor solo, ponía Peppa Pig para que no me diera miedo", relató la China Suárez, dejando atónitos a sus seguidores.

