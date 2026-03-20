La extraña cábala de Wada Ramón, la esposa de Guido Rodríguez, para ver los partidos de su marido

Guadalupe Ramón y Guido Rodríguez construyeron una historia de amor que ya lleva más de una década. Ambos nacieron y se criaron en Sáenz Peña, en el partido bonaerense de Tres de Febrero, y se conocieron el 7 de julio de 2012 en un boliche, cuando él todavía no era una figura reconocida del fútbol argentino.

Guido Rodríguez y Wada Ramon

Desde ese momento no volvieron a separarse. Con el paso de los años, Guadalupe Ramón acompañó a Guido Rodríguez en cada una de las etapas más importantes de su carrera, desde sus primeros pasos en el fútbol profesional hasta sus mudanzas a México y España. Siempre presente en la tribuna, su manera de seguir los partidos del jugador terminó llamando la atención por una particular costumbre.

La particular cábala de Wada Ramón para ver a Guido Rodríguez

Lejos de mostrarse tranquila o confiada mientras su marido juega, Guadalupe Ramón admitió que vive los partidos con una intensidad muy especial. En una entrevista radial, contó que directamente evita mirar a Guido Rodríguez cada vez que toca la pelota, tanto cuando juega para la Selección argentina como cuando lo hace en su club.

Guido Rodríguez y Wada Ramon

Según explicó, cuando él entra en acción ella desvía la mirada y hasta llega a gritarle desde la tribuna. Incluso reconoció que, si lo observa, suele retarlo por sus decisiones dentro de la cancha. Con total sinceridad, dejó en claro que su forma de acompañarlo no pasa por el aliento tradicional, sino por una mezcla de nervios, superstición y costumbre que ya se convirtió en una especie de cábala personal.

Así es la familia de Guadalupe Ramón y Guido Rodríguez

En marzo de 2024, Guadalupe Ramón y Guido Rodríguez dieron un paso muy importante en su historia juntos con la llegada de Renata, su primera hija en común. El nacimiento de la beba marcó una nueva etapa para la pareja, que ya venía consolidada desde hacía años.

Guido Rodríguez y Wada Ramon junto a sus hijas

Aunque Renata es la primera hija de ambos, Guido Rodríguez ya era papá de Francesca, nacida en 2013. Con el tiempo, lograron formar una familia ensamblada en la que conviven el futbolista, Guadalupe Ramón, Francesca y la pequeña Renata, en una dinámica que terminó de afianzar un vínculo que comenzó mucho antes de la fama y que siguió creciendo con cada nuevo paso.