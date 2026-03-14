Lejos del fútbol y de la Argentina, el negocio sustentable de Wada Ramon, la esposa de Guido Rodríguez

Mientras Guido Rodríguez continúa enfocado en su carrera futbolística en Europa y en sus compromisos con la Selección Argentina de fútbol, su esposa, Guadalupe "Wada" Ramon, construyó un proyecto propio lejos de las canchas. La emprendedora desarrolla una marca de ropa deportiva sustentable que combina diseño, bienestar y experiencias vinculadas al movimiento y la naturaleza.

Instalada en España junto al futbolista del Valencia, la influencer apostó por una propuesta que busca conectar con un estilo de vida consciente. Su negocio se convirtió en un espacio donde la moda, el arte y el deporte combinan con una mirada ecológica.

Guido Rodríguez y Wada Ramon

El negocio sustentable que creó Wada Ramon, la esposa de Guido Rodríguez

La empresaria es la fundadora de PHY-SI, una marca de indumentaria deportiva que nació de la necesidad de expresar su universo creativo y adaptarse a su vida nómade acompañando la carrera del jugador. El proyecto lo desarrolla junto a su hermana Macarena, con quien comparte la gestión y el crecimiento del emprendimiento.

La propuesta de la marca se basa en prendas deportivas pensadas para el día a día: cómodas, versátiles y elaboradas con materiales naturales y reciclados. Las colecciones se producen en España y apuntan a generar un menor impacto ambiental, una filosofía que atraviesa toda la identidad del proyecto.

Así es PHI-SY

Además de ropa deportiva, PHY-SI también ofrece accesorios como tote bags y desarrolla experiencias vinculadas al bienestar, como clases de yoga o encuentros deportivos. La idea es crear una comunidad que comparta valores relacionados con el movimiento, la conexión con la naturaleza y el equilibrio personal.

El emprendimiento nació del trabajo conjunto entre las hermanas. Guadalupe, es la directora y fundadora del proyecto, mientras que Macarena cumple el rol de cofundadora y se ocupa de la coordinación y la gestión.

Wada Ramon

Según contaron al presentar la marca en 2021, PHY-SI surgió como una manera de unir pasiones artísticas, creatividad y un estilo de vida flexible. La propuesta busca traducir esas ideas en productos funcionales que acompañen tanto el entrenamiento como las actividades cotidianas.

La historia de amor de Wada Ramon y Guido Rodríguez

La relación entre Wada Ramon y Guido Rodríguez se mantiene lejos del perfil mediático. Sin embargo, a través de redes sociales suelen compartir momentos de su vida cotidiana y de sus proyectos personales.

Mientras el mediocampista de la Selección argentina continúa desarrollando su carrera en el fútbol europeo, la emprendedora encontró en la moda sustentable una forma de canalizar su creatividad y construir un proyecto propio. Con PHY-SI, logró combinar su visión artística con una propuesta que apuesta por el bienestar y el consumo consciente.

Guido Rodríguez como modelo de la marca de Wada Ramon

Además, en varias publicaciones de la marca también participó el propio Guido Rodríguez, quien se sumó como modelo en algunas sesiones de fotos. De esta manera, el futbolista se convirtió en un embajador natural del proyecto que lidera su pareja desde el 2021.