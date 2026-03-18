Marcela Kloosterboer deslumbró con una uniprenda versátil para un look urbano y sofisticado

Marcela Kloosterboer es una de las actrices que más busca la modernidad y lo urbano en sus looks. Ya sea en noches de gala como al momento de realizar su rutina de ejercicios, encuentra la manera de hacer de un look algo canchero con prendas específicas o accesorios claves. En las últimas horas, logró fusionar el estilo deportivo con una uniprenda versátil para una jornada de caminata por la ciudad. De esta manera, se llevó los halagos de todos los expertos fashionistas al armar un look sofisticado y perfecto para el día a día.

Marcela Kloosterboer

La fusión entre lo sporty y lo urbano: Marcela Kloosterboer apostó a la uniprenda versátil

Marcela Kloosterboer encuentra su comodidad en las prendas urbanas, ideales para un conjunto canchero. Desde chaquetas o camisas holgadas hasta shorts de jean o pantalones ceñidos al cuerpo, la actriz dejó en claro su amor por lo sofisticado, encontrando la manera de sentirse relajada para cada uno de los eventos en los que participa. Sin embargo, logró encontrar una uniprenda versátil en el estilo deportivo con el que construyó un look ideal para un paseo por la ciudad.

En sus historias de Instagram, compartió dos postales, donde demostraba su rutina de yoga, y lucía un clásico conjunto deportivo. Sin embargo, en la siguiente a esa, demostró que la uniprenda que usó para su actividad favorita también la combinó para un look urbano y sofisticado. Se trataba de un enterizo deportivo, o jumpsuit, total black. El mismo lo combinó con unas zapatillas blancas y lo cerró con un tapado impermeable, perfecto para fusionar lo canchero de la prenda con la comodidad de la tela sporty.

Marcela Kloosterboer y la uniprenda versátil para un look urbano y sofisticado

El enterizo deportivo: el favorito de las celebridades

Las celebridades no dudan en mantener un estilo de vida saludable, con un plan claro de alimentación y una rutina de ejercicio que los ayuda a fortalecer su cuerpo. Es por eso que, además de ser influencias fashionistas del lujo y la elegancia, también se vuelven centro de inspiración para seguir luciendo excepcionales al momento de hacer deportes, sin perder la comodidad de las prendas.

Marcela Kloosterboer se unió a todos ellos con el enterizo deportivo, también conocidos como jumpsuit o bodysuit. Esta prenda fue marcada por varios famosos como cómoda e ideal para el atletismo en las últimas temporadas, teniendo diferentes versiones, dependiendo el ejercicio que se realice o la temperatura que haga. La misma es ceñida al cuerpo, lo que no prohibe a la movilidad, pero tiene un diseño canchero para poder utilizarlo en eventos del día a día.

Marcela Kloosterboer y el jumpsuit

Es por eso que la actriz lo marcó como la uniprenda versátil perfecta de la temporada, y la combinó con un tapado impermeable para transformarlo en un look urbano y sofisticado. Los usuarios de las redes sociales y expertos fashionistas no dudaron en halagar la elección y marcar nuevas ideas con el jumpsuit. Marcela Kloosterboer demostró, una vez más, que es una influencia de la moda chic, manteniendo su amor por los ceñidos y las prendas cómodas.

A.E