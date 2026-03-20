Así es el "operativo" que hará Mauro Icardi para ver a sus hijas mientras Wanda Nara está de vacaciones

El tire y afloje entre Mauro Icardi y Wanda Nara tiene un nuevo capítulo, que comenzó en las últimas horas cuando el jugador arribó a la Argentina casi de sorpresa, mientras la conductora vive unas vacaciones de lujo en Maldivas con su novio, Martín Migueles.

Según lo informado por el periodista Guido Záffora en El Diario de Mariana (América), Icardi arribó al país junto a la China Suárez luego que el juez Adrián Hagopián dictara una medida cautelar porque debe pagar la cuota alimentaria para sus hijas, Francesca e Isabella. Se trata de un reclamo judicial que Wanda Nara realiza desde casi un año, finalmente se podría llegar a un pago.

Ante esta novedad judicial, el jugador debió dejar la concentración con el Galatassaray en Inglaterra, donde disputaría un partido, y tomar un vuelo hacia el país para arreglar esta cuestión. Además, visitará a las menores.

Cómo Mauro Icardi se encontrará con sus hijas

La relación entre Mauro Icardi y sus hijas supo ser un motivo de conflicto entre la expareja, debido a las negativas de encuentros o falta de acuerdos para realizarlos. Sin emabrgo, el jugador contaría con la autorización judicial para ver a las menores en esta nueva visita al país.

Fue Gustavo Méndez en La mañana con Moria (eltrece) quien reveló que pese a que Wanda Nara no se encuentra en la Argentina, el jugador y su equipo de abogadas realizaron un plan estratégico para que el encuentro se realice sin complicaciones, ya que tuvo antecedentes de problemas al momento de realizar reuniones con las menores.

"Él se va a presentar en el colegio para buscar a las chicas donde lo van a estar esperando los del Ministerio Público Tutelar. Él va a ir solo pero sus abogadas lo van a estar esperando en un lugar, a dos minutos del colegio. Ellos dicen que tienen que estar preparados para todo, que nunca pueden bajar la guardia", indcó el periodosta.

Por otra parte, se indicó que Wanda Nara dio la autorización correspondiente para el traslado de las niñas con su padre, pero habría puesto la condición de que las niñas no falten al colegio los próximas días, ya que es una práctica que suele hacer Icardi en las visitas con Francesca e Isabella, para pasar más tiempo con ellas.

Ahors resta coordina con los padres de Wanda Nara, Nora Colosimo y Andrés Nara, quienes son responsables del cuidado de las niñas, para que se efectúe el encuentro establecido. Por el momento ni Mauro Icardi ni la China Suárez se mostraron en redes sociales en la Argentina.