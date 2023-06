Morena Rial es tema de conversación en todos los rincones del Internet, luego de arremeter contra Jorge Rial y su larga lista de exparejas. Recientemente, la hija del conductor reveló que Silvia D’Auro fue la peor de ellas, recibiendo numerosos maltratos durante su niñez.

“Un día nos mandó a comprar pan con Rocío y nos comimos dos mignoncitos. Ella pesó la bolsa y al darse cuenta de que había menos de lo que pidió nos pegó. A Rocío le metió una piña. También me quemaba el cuerpo con cera”, explicó Morena Rial sobre el duro vínculo que tuvo con Silvia D’Auro, entre otras desafortunadas historias.

Morena Rial y Jorge Rial.

Por otro lado, la hija de Jorge Rial también remarcó que su madre adoptiva siempre tuvo una preferencia por su hermana Rocío y que, constantemente, se lo hacía saber. “Me decía que no me quería, que quería a mi hermana Rocío. El odio era contra mí. Me decía que nunca me tendría que haber sacado de la villa. A mí me quemaba con cera. Rocío era su preferida y hasta hace poco estuvieron en contacto”, expresó Morena Rial.

Es por eso que en redes sociales se comenzó a investigar sobre las declaraciones de la mediática y el maltrato que recibió por parte de Silvia D’Auro durante sus primeros años de vida. Entre los descubrimientos se encontró una captura de una aparición en el programa de Susana Giménez que evidencia el favoritismo de la ex de Jorge Rial por la hermana de Morena Rial.

Silvia D'Auro junto a More y Rocío Rial

El momento sucedió durante una nota que le realizó la diva de la televisión a la familia de Jorge Rial. En el sillón se encontraba sentada Morena Rial acomodada al lado de Silvia D’Auro. Sin embargo, su madre estaba estirando su mano para acercarse a su hermana Rocío, ignorando por completo el afecto que le estaba dando la niña.

El momento en televisión que evidencia el maltrato de Silvia D'Auro a Morena Rial.

Qué es de la vida actual de Silvia D’Auro

Poco se sabe del paradero de Silvia D’Auro, luego de haber dado su última entrevista a los medios en 2014. Instalada en Uruguay, recientemente se dieron a conocer nuevos detalles.

Gustavo Descalzi, un periodista uruguayo, fue contactado por A la Tarde para revelar cómo pasa sus días Silvia D’Auro, alejada de Morena Rial, Jorge Rial y el resto de su familia. “Silvia tiene un perfil muy bajo, ella no se muestra ni en evento ni en fiestas, ella está como recluida. Tiene un pequeño, círculo de conocidos y amigos a los que frecuenta. En este edificio documentamos cuando la niña Loly estuvo acá y después alguien pidió que esas imágenes no fueran publicadas”, explicó.

H.O