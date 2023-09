Noberto Marcos rompió el silencio después de la confirmación del romance de Fátima Flórez con Javier Milei.

El productor, que acompañó a la humorista durante 22 años como pareja y en su carrera se comunicó con Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo.

“No fue nada fácil, siempre la cuidé. Y me costó, dice, por Fátima y por la relación. Me costó cuatro stents y dos bypass. Y si hoy todo resalta en la carrera inmaculada de Fátima. Es porque más allá del indiscutible gran talento de ella. Evidentemente, tan mal no se hicieron las cosas”, contaron en el programa.

Cómo está Norberto Marcos después de la separación con Fátima Flórez

Según contaron en Socios del espectáculo, Norberto Marcos atraviesa un complicado momento después de la ruptura con Fátima Flórez y su reciente romance con Javier Milei.

En este contexto, Rodrigo Lussich contó cómo está pasando esta situación que involucra a Fátima Flórez. "Él está triste, hemos contado que está difícil su situación anímica más que nada. Aparentemente todo lo que tenga que ver con los papeles lo estarían ordenando. Lo que tiene que ver con el derecho de autor, ya lo explicamos, es irrenunciable. No es que Fátima está cediendo algo, sino que es irrenunciable. Si él es el autor del espectáculo, va a poder seguir cobrando lo que tenga que cobrar”, contaron.