Alicia Barbasola y Andrés Nara protagonizaron rumores de separación recientemente, quien descubrió varias pistas fue Pochi de la cuenta de Gossipeame en Instagram, al llamarle la atención que el matrimonio ya no se seguía y despertó todo tipo de dudas.

‘’Esto me da más a separación que una crisis’’, escribió la periodista de espectáculos, acompañado por una captura de pantalla en donde muestra que efectivamente no se seguían en redes.

Las pistas de Pochi de Gossipeame

Alicia, por su parte, está enfocada en sus proyectos laborales, ya que falta muy poco para la temporada de verano y decidió hacer un casting para Carmen Barbieri, que está buscando una vedette para su obra. Al aparecer en Mañanísima, sorprendió mucho a la conductora y Estefi Berardi, aprovechó la presencia de la rubia y no tuvo miedo en consultar acerca de cómo se encuentra su plano amoroso.

"Quería consultarte si seguís con Andrés Nara porque me llegaron rumores se separación", indagó la panelista y Alicia respondió: "Sí, en cuanto a eso, está todo bien pero no quiero hablar de mi vida personal".

Al escuchar las palabras de la vedette, Barbieri lanzó: "No podés ser vedette entonces’’. A lo que Barbasola lo pensó otra vez y expresó: "Bueno, entonces lo replanteo, Carmen. Lo que sí no quiero es hablar de las Nara porque me trajo muchos problemas de trabajo", lanzó, sobre Zaira Nara y Wanda Nara.

Finalmente, Estefi Berardi volvió a insistir: ‘’¿Seguís con Andrés entonces?’’ y Alicia Barbasola contestó: ‘’Sí, con Andrés está todo bien’’, afirmó acerca de los rumores de separación con Andrés Nara.

D.M