Luego de que Sabrina Rojas en los últimos días haya negado el affaire con Darío Benedetto y admitiera que los medios “no la dejan chonguear en paz”, el “Pipa” fue cuestionado por su versión del vínculo con la conductora. A diferencia de ella, el jugador, optó por dar una críptica respuesta este jueves ante un periodista de Radio Mitre.

El actual delantero del Querétaro de México fue consultado por el periodista Juan Etchegoyen sobre el vínculo que mantendría con Sabrina Rojas. Los rumores del romance se desataron a raíz de un primer encuentro en un lujoso restaurante de Palermo. Según la panelista Majo Martino, ambos habrían estado “a los besos” en la noche porteña.

La reacción del “Pipa” Benedetto tras los rumores de romance con Sabrina Rojas

En medio del escándalo con Griselda Siciliani por el romance con Luciano Castro, Sabrina Rojas atraviesa una dura etapa en su vida amorosa. Recientemente fue vinculada con el futbolista Darío Benedetto que se encuentra casado con Noelia Pons desde 2014. La actriz esta semana dio su versión de los hechos que dieron lugar a las especulaciones en una entrevista con Intrusos. A pesar de que ella negó lo sucedido, en las últimas horas se supo la respuesta que dio el exjugador xeneize que reavivarían los rumores del romance.

El conductor de MitreLive, Juan Etchegoyen, se puso en contacto con el deportista para indagar acerca de su conexión con Rojas. Pero se llevó una sorpresa, ya que el jugador evadió sus preguntas sobre la actriz. Darío Benedetto le clavó el visto al periodista cuando le preguntó sobre Sabrina, lo que abriría la puerta a algunas interpretaciones de que decide recluirse al silencio porque estos dichos comprometen su matrimonio con Pons.

“Como están viendo le hice dos preguntas y él optó por no decir nada. Pero para mí dice todo esta reacción del ex jugador de Boca. El que calla otorga”, señaló Juan Etchegoyen mientras mostraba en vivo sus chats privados con el futbolista. A este registro de una posible evasión, el periodista sumó que Benedetto estaría separándose de Noelia Pons pero aún no se concretaría el divorcio.

Aún se desconocen las intensiones reales de Benedetto, quien ya decidió mantenerse lejos de responder ante las acusaciones que se le adjudican. La conductora de Pasó en América, por su parte, fue tajante y rechazó la posibilidad de una relación. En medio de los escándalos con Luciano Castro, la actriz aún no estaría dispuesta de comenzar una relación con Darío Benedetto y él tampoco habría dado una respuesta favorable aún.

