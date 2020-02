Luciana Salazar vs. madres del colegio de Matilda: críticas, polémica y acusaciones

Luciana Salazar fue criticada por las madres del colegio de Matilda. La modelo es acusada de ser la favorita de los maestros y criticáda por su aspecto.

Ya desde el comienzo su llegada al colegio causó revuelo: “Acabo de salir de la primera reunión del kinder y adiviná quién estaba, ¡te morís! Luciana Salazar. El nivel…me quiero morir”, lanzó una de las mamis en un audio que dieron a conocer en "Confrontados ".

De acuerdo con la información que brindaron en el ciclo, una actitud de Luli pop que cayó muy mal fue que en las reuniones con las maestras individuales, -que duraban alrededor de 20 minutos por madre-, Luciana estuvo más de una hora. Una de las madres se atrevió a golpear la puerta, y cuando esta se abrió, se sorprendió al ver el cabello rubio de Salazar. "Yo no sé si no entendíó, si es especial, o si ya tienen favoritismos con su nena, porque eso me parecería terrible. Pero bueno…bienvenida al kinder”, se escuchó a otra mujer quejarse.

Además, le criticaron su vestimenta: "No sabes cómo está vestida", expresó una señora. Ya que la rubia fue al kinder con taco aguja, chupin ajustado, una camisa y cartera.

