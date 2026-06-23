La grave denuncia de Mauro Icardi contra Wanda Nara: "Una de las nenas tenía los ligamentos rotos"

La relación entre Mauro Icardi y Wanda Nara atraviesa un nuevo capítulo de alta tensión, marcado por denuncias judiciales y las acusaciones cruzadas en los medios. El futbolista, que desarrolla su carrera profesional en Turquía, expuso públicamente su profunda preocupación por el bienestar de Francesca e Isabella, alegando una supuesta conducta negligente por parte de la empresaria en la crianza de las menores.

Wanda Nara junto a sus hijas en la entrega del Martín Fierro.

Los motivos detrás de la nueva denuncia de Mauro Icardi contra Wanda Nara

Según trascendió en Intrusos y en el canal de streaming Bondi, Mauro Icardi sostiene que existen motivos críticos detrás de su reciente denuncia legal, los cuales van mucho más allá de una simple diferencia de criterios sobre la crianza. Las abogadas del delantero, Lara Piro y Elba Marcovecchio, afirmaron en declaraciones públicas que una de las nenas presentaba una lesión física —específicamente “una rotura de ligamentos”— y que no recibió el tratamiento médico adecuado.



Asimismo, las defensoras del futbolista criticaron duramente las exigencias económicas impuestas por Wanda Nara durante este proceso. En ese sentido, Piro mencionó que las condiciones legales solicitadas por la empresaria, que incluyen el pago de multas y fianzas millonarias para permitirle el acceso a las pequeñas, parecen responder más a un “mecanismo de monetización” o presión económica que a una búsqueda genuina de bienestar infantil.

Qué dijeron las abogadas de Mauro Icardi sobre la lesión de una de sus hijas

En el marco de esta disputa, las abogadas del deportista tomaron un rol sumamente activo al brindar detalles técnicos sobre la causa. Lara Piro, en el programa El Ejército de la Mañana por Bondi Live, puso un fuerte énfasis en la delicada situación de salud de una de las menores. La abogada subrayó con preocupación que “una de las nenas tenía los ligamentos rotos”, un cuadro que requiere cuidados especiales y seguimiento constante. Por otra parte, calificó los montos exigidos de 30.000 dólares por hija como “caprichosos” y desmedidos, señalando que la prioridad debería ser el bienestar físico y emocional de las menores, no las disputas patrimoniales.

Además, la esposa de Rodolfo Barilli denunció una supuesta "falta de imparcialidad" por parte del juzgado y enfatizó que, al tener Wanda Nara una capacidad económica similar a la de Mauro Icardi, debería asumir obligaciones proporcionales y equitativas en la manutención de las niñas.

Mauro Icardi junto a sus hijas en Navidad.

Por otro lado, Elba Marcovecchio brindó precisiones en Intrusos sobre la salud de la menor, aclarando que la lesión mencionada era “de vieja data” y no una situación nueva. La abogada precisó que, por consejo de especialistas, la niña tenía “contraindicadas” actividades de impacto como la equitación.

Según explicó, el futbolista siempre mantuvo una comunicación fluida informando a la madre sobre los tratamientos, las sesiones de kinesiología y los estudios realizados con médicos especializados en rodilla. Finalmente, Marcovecchio calificó el accionar de Wanda Nara como un “hostigamiento” constante, detallando que el jugador recibió múltiples denuncias por incumplimiento que, desde su óptica legal, carecen de cualquier sustento real y buscan desgastar su figura.