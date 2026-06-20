La tecnología permitió que las hermanas Nara compartan un divertido momento que se hizo viral. Zaira Nara, instalada en Estados Unidos para la cobertura del Mundial 2026, como figura central en el ciclo QV4 de DGO, se contactó con Wanda Nara que se encuentra en Buenos Aires.

En medio de un clima distendido, la conversación derivó hacia temas personales y, de forma natural, surgió una revelación que generó sorpresa en el estudio. La complicidad entre ambas es evidente, pero esta vez la charla tomó un giro inesperado que capturó la atención sus seguidores.

Zaira y Wanda Nara.

Zaira Nara lanzó una frase demoledora sobre Mauro Icardi durante una videollamada con Wanda Nara

La dinámica del programa cambió por completo cuando el cantante Maxi Kilates intervino en la charla de las hermanas Nara y propuso, con picardía, que las hermanas elijan una canción para interpretar o dedicar en vivo. El músico sugirió el tema "Sueño con mi ex", cuya letra plantea: "Sueño con mi ex, regresando a mi cama otra vez, yo pensé que ya la olvidé, pero su recuerdo vuelve otra vez".

Ante la invitación, Zaira Nara no dudó ni un segundo en expresar su postura y lanzó una frase letal contra su excuñado: "Pasa que si hay que soñar con el ex de Wanda, me pego un tiro". La modelo marcó una distancia absoluta con Mauro Icardi, que sigue en juicio con su hermana por el divorcio y la tenencua de sus hijas.

Los ex de Wanda Nara: Mauro Icardi y L-Gante.

A medida que la conversación avanzó, quedó en evidencia que los sentimientos de Zaira no son iguales para todos los vínculos de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe). Cuando el nombre de L-Gante salió a luz en el panel, la actitud de la modelo cambió porque no sólo suavizó su discurso sino que ante las cámaras aseguró: "No por Elian no. Con L-Gante tenemos buena onda".

El video de la llamada entre Wanda Nara y su hermana rápidamente se viralizó en las redes y generó un tenso debate debajo del posteo. Es que, como suele ocurrir con cada conflicto entre la empresaria y el futbolista del Galatasaray, sus fanáticos se cruzaron en Instagram.