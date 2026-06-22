Moria Casán reconoció el error que cometió con Sofía Gala como madre: "Le tengo un temor reverencial"

Moria Casán compartió reflexiones sobre su experiencia como madre y la relación con Sofía Gala, en la que admitió errores y aprendizajes. Con su estilo característico, la diva repasó momentos de su vida personal que marcaron la dinámica con su hija y que hoy forman parte de su mirada más íntima. En el debut de CARAS GLAM, el programa de Marcelo Polino en CARAS TV, dejó frases que mostraron cómo combina su espontaneidad con la capacidad de reconocer aspectos de su pasado.

Moria Casán sorprendió al revelar el error que cometió en la crianza de Sofía Gala

Moria Casán fue la primera invitada de Marcelo Polino en CARAS GLAM, el nuevo ciclo de CARAS TV. En ese espacio, la diva habló de su vínculo con Sofía Gala y sorprendió al reconocer aspectos de su rol como madre. “Mamá, ¿por qué decís que me tenés miedo?”, contó que le preguntó su hija en una ocasión. La artista explicó que no se trata de miedo, sino de lo que ella define como “temor reverencial”, una expresión que en derecho se utiliza para describir el respeto que alguien impone por su autoridad.

Moria Casán

“Lo que yo tengo hacia mi hija es temor reverencial porque hay veces que tiene una personalidad tan definida, tan determinada, que no sé muchas veces cómo hablarle”, expresó. La artista también se refirió a los cuestionamientos que su hija le hizo en relación a la crianza. “Ella tal vez me hubiese exigido más límites. Yo la sobrevolaba como helicóptero”, reconoció. En ese sentido, explicó que siempre estuvo presente y atenta, pero sin imponer reglas estrictas. “Nunca le decía nada, pero siempre la controlaba, y me parece que esa falta de límites en algún momento te la hacen sentir”, agregó.

Según contó Moria Casán, con el paso del tiempo y al convertirse en madre, Sofía Gala comprendió mejor las decisiones que ella tomó en su momento. La relación entre ambas estuvo marcada por momentos de gran exposición pública. Uno de los más recordados fue la tapa de la revista Semanario en la que madre e hija posaron desnudas, una producción que generó impacto inmediato. Durante la entrevista, La One se tomó un momento para recordar cómo vivieron esa tapa juntas.

“He hecho cosas que son ahora de moda y yo las hice hace 30 años atrás, entonces siempre provocaban ‘uy, lo que hizo Moria’. Salir desnuda con la hija… uy, barbaridad”, recordó. Sobre aquella portada, explicó que las imágenes estaban cuidadas y que la actriz aparecía con un aire virginal, cubierta en las partes íntimas, mostrando apenas su rostro. Por su parte, Marcelo Polino le recordó que en esa etapa también inició el conflicto entre ella y Georgina Barbarossa, una de las peleas más largas del espectáculo, con una distancia que duró 26 años.

Una tapa que marcó época y generó impacto: Moria Casán recordó la polémica tapa con Sofía Gala

Durante la entrevista, Moria Casán destacó que esa producción fue parte de su estilo de romper moldes y adelantarse a las tendencias. “Ella tenía una cosa virginal, pues salía casi cubierta; se le veía la carita nada más. Y la historia de que estaba desnuda, pero no se le veía nada”, explicó. La tapa se agotó rápidamente y quedó en la memoria colectiva como uno de los momentos más audaces de su carrera. Para la actriz fue un ejemplo más de cómo sus decisiones artísticas siempre generaron repercusión y debate.

Moria Casán

La diva también reflexionó sobre cómo esas experiencias influyeron en Sofía Gala, quien creció en un entorno de exposición mediática y artística. Según explicó, esa dinámica le permitió a su hija desarrollar una personalidad fuerte y definida, que hoy la convierte en una figura con voz propia dentro del mundo del espectáculo. “Al convertirse en madre, me entendió más; al hacer esto, lo habitó de alguna manera”, señaló, en referencia a cómo su hija comprendió mejor las decisiones de crianza al vivir su propia experiencia maternal.

La conversación en CARAS GLAM permitió ver un costado íntimo de Moria Casán, una faceta que la mostró relajada y fiel a su estilo. Sus palabras reflejaron tanto la admiración como el respeto que siente por la artista, y al mismo tiempo la autocrítica sobre los límites que no impuso en su crianza. La dinámica con Marcelo Polino permitió que la diva se explayara sobre temas sensibles, como su rol de madre, y sobre momentos icónicos de su carrera.

Moria Casán y Marcelo Polino

Moria Casán volvió a demostrar su estilo único y directo al hablar de su vínculo con Sofía Gala, reconociendo aspectos de su rol como madre y recordando episodios que marcaron su carrera. Su participación como primera invitada en CARAS GLAM, el ciclo de Marcelo Polino en CARAS TV, dejó frases que reflejan tanto su espontaneidad como su capacidad de autocrítica. Con recuerdos de tapas históricas y reflexiones sobre la maternidad, la diva mostró una faceta íntima que se suma a su extensa trayectoria en el mundo del espectáculo.

VDV