La estrategia de Wanda Nara con la que logró que Mauro Icardi no pueda salir de la Argentina

Una nueva disputa judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi salió a la luz y, como era de esperarse, generó fuertes repercusiones. Tal como trascendió, la empresaria cosmética logró que su expareja y padre de sus hijas, Francesca e Isabella Icardi, quien se encuentra en la Argentina con la China Suárez, no pueda regresar a su residencia de Turquía.

La Justicia le prohibió a Mauro Icardi salir del país tras un pedido de Wanda Nara

Aunque parecía que, finalmente, comenzaba a reinar la paz entre Wanda Nara y Mauro Icardi, un nuevo episodio escandaloso confirma que no es así. En las últimas horas, la Justicia argentina resolvió impedir que el futbolista abandone el país, tras un pedido presentado por Ana Rosenfeld, representante legal de la condcutora para evitar que el delantero regresara a Turquía sin cumplir con sus responsabilidades.

La decisión estaría vinculada a una presunta deuda alimentaria que Mauro Icardi mantendría con sus hijas, Francesca e Isabella. El futbolista actualmente se encuentra en la Argentina junto a su novia, la China Suárez, para pasar tiempo con las niñas pero tenía pensado regresar en los próximos días a Turquía para decidir su futuro en el Galatasaray. Lo cierto es que esta medida judicial complica sus planes y por el momento no podrá volver a Europa ni reincorporarse a sus actividades laborales.

Mauro Icardi

La noticia fue dada a conocer por Ángel de Brito en LAM (América), donde aseguró que la Justicia hizo lugar al planteo realizado por Ana Rosenfeld y dictó una restricción que le prohíbe a Mauro Icardi salir del territorio argentino. Por otro lado, desde el círculo cercano a Wanda Nara sostienen que la resolución apunta a resguardar los derechos de las menores y el pago de una supuesta deuda millonaria en alimentos.

La medida urgente que solicitó Elba Marcovecchio tras la decisión de la Justicia contra Mauro Icardi

En tanto, Elba Marcovecchio, abogada del jugador, ya comenzó a ocuparse del tema. La letrada solicitó una audiencia urgente con el objetivo de revisar la situación y debatir los alcances de la medida. Según informó la periodista Naiara Vecchio a través de sus redes sociales, Mauro Icardi tenía pensado viajar a fin de mes "porque aún negocia la renovación por un año con un 40 por ciento del contrato anterior". Sin embargo, el juez Hagopian escuchó el reclamo de Wanda Nara y determinó frenar su salida del país.

Mauro Icardi y Wanda Nara

Además, contó que "la Justicia evalúa tratar a Mauro como cualquier ciudadano que no paga alimentos desde hace más de un año y medio". Ante esta situación, Elba Marcovecchio se presentaría este martes durante una audiencia que pidió de manera urgente para "saldar deudas de alimentos" en representación del futbolista.

Mientras Mauro Icardi enfrenta una situación judicial que lo tiene en el ojo de la tormenta, Wanda Nara comparte con sus seguidores su vida relajada: desde la comodidad de su lujosa nueva propiedad hasta su tarde de peluquería. Por ahora, la conductora no hizo mención al conflicto con su expareja y se mantiene alejada del foco mediático.

De esta manera, la estrategia de Wanda Nara con la que logró que Mauro Icardi no pueda salir de la Argentina tiene que ver con un reclamo judicial por una deuda alimentaria vinculada a sus hijas, Francesca e Isabella. No obstante, el delantero y su abogada Elba Marcovecchio intentan dar marcha atrás la resolución del juez.