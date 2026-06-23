La China Suárez se habría peleado a golpes con una mujer que coqueteó con Mauro Icardi

La estadía de la China Suárez y Mauro Icardi en la Argentina estaba atravesada por la paz, hasta las últimas horas. Primero, el jugador recibió la noticia de que no podía dejar el país y regresar a Turquía por una presunta medida judicial ante la falta de pago de la cuota alimentaria de sus dos hijas, y ahora, se difundió que la actriz habría protagonizado una escándalosa pelea en un boliche bailable, que terminó con golpes.

Qué pasó con la China Suárez, Mauro Icardi y una "tercera en discordia"

En las últimas horas, en LAM (América), Ángel de Brito informó que la Justicia hizo lugar al pedido de realizó Ana Rosenfeld para que Mauro Icardi no abandone la Argentina, al ser deudor alimentario por no abonar la cuota para sus dos hijas, Francesca e Isabella. Se trata de uno de los reclamos más importantes que realiza Wanda Nara desde su separación en 2024. Ahora, se esperara la respuesta del jugador ante la medida judicial ya que tenía planeado volver a Turquía a finales de junio.

Pero no sería el único problema que enfrenta la pareja de Mauro Icardi y la China Suárez, al no poder regresar a su hogar, sino que la actriz se volvió protagonista y no de una novela. Es que Carolina Molinari en LAM (Amperica) reveló detalles de una noche que terminó de la manera más violenta. Todo coménzó cuando la pareja asistió al reconocido boliche Tequila y se encontraban en la zona VIP.

La tranquilidad terminó de un momento a otro. “El jueves Mauro y la China fueron a comer y después al VIP de Tequila. Cuando están ahí se le acerca a Mauro una chica rubia, muy diosa, que es habitué del lugar, y Mauro le charló", contó Molinari y refirió que quien le contó la información es una persona muy cercana. Esta situación no habría tenido el visto bueno de la China Suárez quien la "agarró de los pelos y la corrió".

Ante este mal momento, la seguridad del lugar habría intervenido y Carolina Molinari indicó que evaluaron sacar a la joven del VIP pero finalmente se quedó compartió el exclusivo espacio cerca de la pareja ya que es habitué del boliche. Por su parte la pareja no se pronunció al respecto pero el pasado sábado Mauro Icardi compartió en Instagram una serie de imágenes de una noche de boliche con su novia, la China Suárez con un mensaje directo a quienes los chitican: "Que nos miren, que comenten!! También es una forma de admirarnos".