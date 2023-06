La hermana biológica de More Rial salió a hacer polémica, luego de que en el programa “A la Tarde”, intentara acercarse a su hermana. La joven de identidad desconocida, dio su testimonio en primera persona mediante una llamada telefónica, donde contó cómo su madre dio en adopción a su hermana Morena.

La hermana habló que durante el embarazo de su madre, la madre de Jorge Rial estuvo muy presente cuidándola y acompañándola. También manifestó que no comprenden como Morena pudo vivir todo el calvario que sufrió de chica junto a su madre adoptiva Silvia D’Aurio.

Si bien More Rial no quiere saber nada con su madre y hermana biológica, la joven si tiene la intención de conocerlas y que sepa quienes son. Antes de finalizar la comunicación, nuevamente la hermana biológica de More Rial dijo: “Que se dé la oportunidad de conocernos”.

Como fue la adopción de More Rial

More Rial reveló los verdaderos motivos por los cuales su madre biológica la dio en adopción: "Dijo que mi progenitor quería que abortara, por eso fue al juzgado y me entregó. Aún no tengo deseos de conocerla, no tengo ganas de lidiar con eso en este momento", comenzó diciendo.

Luego, dio detalles de cómo Silvia D’Aurio se contactó con Azucena Luna, la madre biológica: "Cuando ella tenía cinco meses de embarazo, Silvia la hizo venir desde Tucumán y la cuidó en la casa de mi abuela Victoria, madre de Jorge, hasta que nací. Luego, firmaron los papeles y fui entregada a Silvia. Todo fue hecho de manera legal".

Azucena no quería dar en adopción a More Rial, pero ante las amenazas de Silvia de sacarle sus otros hijos, tuvo que dar a su hija.

