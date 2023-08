Daniela Lopilato, hermana de Luisana Lopilato, contó en sus redes sociales cómo fue el incendio que vivió en su casa, del que no se tuvo que lamentar víctimas.

"Fue en la madrugada, ya estábamos durmiendo, y pudimos apagar el fuego a tiempo gracias a mi hijo más chico que nos despertó, sino hoy, no existiría esta historia", dijo la nutricionista quien mostró las pérdidas que tuvo en su lugar de trabajo.

La hermana de Luisana Lopilato se lamentó por el hecho pero agradeció que todo fue un mal sueño y que nadie salió herido. "La parte de arriba de casa ya estaba totalmente tomada por el humo, así que nada, disfruten cada momento de sus vidas, porque realmente no saben cuando va a ser el último", reflexionó.

Quién es Daniela, la hermana mayor de Luisana Lopilato

Daniela Lopilato es nutricionista y mantiene sus redes sociales activas donde comparte recetas y tips nutricionales.

La especialista es mamá de Daira y Beni y también escribió libros sobre nutrición “Comer es un placer saludable” y “Comer Contentos” de Editorial Planeta.

Tiempo atrás, Daniela fue protagonista de una denuncia por parte de Gastón, su ex, papá de su segundo hijo, quien la acusó de impedir el contacto con él. “A diferencia de Gastón yo sí cuido a nuestro hijo y no lo expongo públicamente. Todo está en manos de la Justicia y él mintió en todo lo que dijo en la tele”, dijo sobre las declaraciones de su ex pareja.

Luego, la hermana de Luisana Lopilato explicó: “No respondió la carta a documento enviada ya hace varios días donde se le notifica la suspensión del régimen de visita y las razones ‘importantes’ por las cuales él no colaboró en el bienestar físico y emocional de Beni luego de dos mediaciones”.