Rumer Willis, la hija de Bruce Willis y Demi Moore, fue la artista invitada a la gala que fue llevada a cabo por el Festival de Cine de Venecia. La actriz de 36 años reapareció en público, en medio de la enfermedad de su padre, y se llevó la mirada de todos.

Rumer Willis

El evento se realizó en Hangar Nicelli en Lido di Venecia. Rumer Willis interpretó, en su performance, la canción "I Want You Back" de "The Jackson Five" y se llevó los aplausos de todos los presentes. La actriz se expresó en sus redes sociales y agradeció el lugar que le dieron en el evento.

"Gracias @amfar por una noche increíble. Me siento tan honrada de haber actuado en tu escenario. Lo que haces es increíble", escribió Rumer en un posteo que realizó en su cuenta de Instagram junto a un carrete de fotos y videos del evento y su look.

El increíble look de Rumer Willis para la Gala amfAr en Venecia

La hija de Bruce Willis y Demi Moore lució un vestido de seda color chocolate con escote fuera de hombro, de la marca George Chacras. La descripción de la prenda en la página web de la marca dice que tiene mangas de gas cubiertas y corpiño micro planchad de la última colección Otoño-Invierno 2025.

Rumer Willis deslumbró a todos con su performance

Rumer Willis eligió un estilo sencillo y minimalista, respecto a los accesorios que eligió utilizar ya que tenía puesto solamente algunos anillos. La actriz llevó el pelo suelto, peinado con ralla al medio y detrás de los hombros para lucir el bello escote que tenía su vestido.

El increíble estilo de Rumer Willis

Respecto al maquillaje, Rumer quiso que resalte su mirada. Es por esto que decidió maquillar sus ojos con sombras en tonos tierra y llevar los labios en un rosa claro para que no le saque protagonismo a la mirada. La hija de Bruce Willis dejó sorprendidos a más de uno con su talento en el canto y su gran estilo al momento de vestirse.

C.S.