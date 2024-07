Bruce Willis está atravesando un momento muy difícil desde febrero del año pasado, cuando fue diagnosticado con demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa.

Sin embargo, ahora Emma Heming, su esposa, hizo un anuncio en sus redes sociales que terminó preocupando a cada uno de los fanáticos de la reconocida figura estadounidense y al mundo del espectáculo.

La mujer reveló que Bruce perdió la capacidad de hablar. Todo comenzó cuando realizó una publicación en su cuenta oficial de Instagram para apoyar al basquetbolista Spencer Cline, quien está juntando dinero para la enfermedad, y en la misma escribió: “Me imagino lo que diría Bruce: ‘Espero que recuerden hidratarse’. Lo apoyo. ¡Manténganse fuertes y seguros! Estoy muy orgullosa de ustedes”.

La publicación que realizó Emma Heming.

Pero eso no fue todo, ya que el guionista Glenn Gordon Caron también confesó que Bruce Willis no puede leer en diálogo con el periódico New York Post: “Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Ya no dispone de todas esas habilidades lingüísticas y, sin embargo, sigue siendo Bruce”.

Qué más dijo Glenn Gordon Caron sobre Bruce Willis

El guionista es un amigo íntimo del actor, y tras el reestreno de la serie ‘Moonlighting’, confirmó en una rueda de prensa que debido al fuerte avance de la enfermedad, el actor ya no puede hablar, confirmando de manera definitiva lo que Emma Heming había compartido en sus redes.

En diálogo con el famoso medio anteriormente mencionado, Glenn Gordon Caron expresó sobre Bruce Willis: “Sé que está contento de que la serie vaya a estar disponible, aunque no pueda decirlo”.

J.C.C