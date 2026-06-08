La historia de amor de Mica Vázquez y Gerónimo Klein: "Me dijo por qué no te venís a casa, son quince días... y bueno, quedé embarazada"

Mica Vázquez y Gerónimo Klein forman una de las parejas más queridas del espectáculo argentino. Aunque él mantiene un perfil bajo y alejado de los medios, ambos construyeron una familia junto a Baltazar, su hijo, que nació el 31 de diciembre de 2021, terminando de darle firmeza al vínculo. A lo largo de los años, la actriz compartió algunos detalles de su presente familiar, pero recientemente sorprendió al recordar cómo comenzó su historia de amor con el empresario. Según contó, todo ocurrió en plena pandemia, cuando una convivencia que iba a durar apenas quince días terminó marcando para siempre el destino de ambos.

Cómo comenzó la convivencia entre Mica Vázquez y Gerónimo Klein

Durante una entrevista en Fernet con Grego, Mica Vázquez recordó que cuando conoció a Gerónimo Klein atravesaba un momento de cambios personales, ya que llevaba algunos meses divorciada y todavía estaba reorganizando su vida: "Empezamos a salir, ponele, septiembre, octubre, noviembre, medio fin de año, y yo estaba separada, divorciada, hacía 8 meses", relató.

En ese contexto llegó la pandemia y, con ella, una propuesta que aceleró por completo los tiempos de la relación: "Pandemia. Me dice: 'Che, ¿por qué no te venís a casa? Son 15 días'. Claro, nunca terminó la pandemia", recordó la actriz. La convivencia fue creciendo de manera natural y terminó fortaleciendo el vínculo: "Al cuarto 15, dije: 'Ya está, no hay nada más divertido que hacer que c*****'. Y bueno, y quedé embarazada", confesó.

El momento en que Mica Vázquez se dio cuenta de que estaba embarazada

Mica Vázquez también reveló cómo descubrió que estaba embarazada, recordando que en ese momento estaba grabando unos videos con Cande Molfese y empezó a notar algunas molestias físicas que le llamaron la atención: "Le digo: 'Che, gordi, ¿sabés que me siento rara?'. '¿Pero por qué?, ¿qué sentís?'. 'Me duelen mucho los pezones'", recordó. Fue entonces cuando su amiga le sugirió que revisara si tenía algún atraso. Al mirar una aplicación en su teléfono, descubrió que llevaba nueve días de retraso. "Me fui a comprar un test y al toque se marca. Y yo tipo: 'No puede ser'", contó.

"Yo lo único que pensaba es: 'Mis papás no saben quién es'. Todos sabían que él existía, pero nadie sabía cuánto existía", explicó Mica Vázquez. Sin embargo, la reacción de Gerónimo Klein fue inmediata y le dio tranquilidad para afrontar la situación. "Lo llamé y él tipo: 'Bueno, gordi, vamos para adelante'", recordó. Con el paso del tiempo, aquella decisión terminó convirtiéndose en el inicio de la familia que ambos soñaban sin haberlo planeado.

Mica Vázquez y Gerónimo Klein

Hoy en día, Mica Vázquez y Gerónimo Klein continúan más unidos que nunca y disfrutan de la crianza de Baltazar. Así, lo que comenzó como una convivencia improvisada en plena pandemia terminó consolidándose en una historia de amor que superó todas las expectativas y encontró en la llegada de su hijo el capítulo más importante de sus vidas.