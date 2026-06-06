Valu Cervantes mostró la nueva decoración de su comedor que comparte con Rocío Marengo y Mica Viciconte

Valentina Cervantes volvió a demostrar su pasión por el diseño de interiores al revelar la impactante remodelación que le hizo al living de su casa. La influencer y pareja del futbolista Enzo Fernández buscaba una transformación total que combinara funcionalidad, modernidad y máxima luminosidad. Para lograrlo, la joven apostó por una de las tendencias de decoración más buscadas del año: un imponente espejo de pared a pared que redefine la percepción visual, potencia la profundidad del espacio y multiplica la luz natural de forma única.

Valu Cervantes

El impacto de una renovación rápida y funcional por Valentina Cervantes

La reforma sorprendió a la propia influencer por lo rápido que se hizo. En menos de una hora, los instaladores terminaron el trabajo que cambió por completo la pared principal del comedor, dejando el espacio impecable y listo para usar.

Más allá del cambio estético, Valentina Cervantes buscó que este nuevo elemento combine con los muebles que ya tenía, como la gran mesa central del salón. Al no recargar el ambiente con decoración de más, el espacio quedó ordenado y elegante, ideal tanto para las comidas familiares de todos los días como para cenas más formales.

La renovación de Valentina Cervantes

El resultado final cumple con todo lo que busca una casa moderna. Al elegir una pared de espejos, el lugar no solo se ve mucho más grande, sino que también ganó un montón de luz natural. Así, el comedor se convirtió en el espacio favorito de la casa.

Estilo compartido con Rocío Marengo y Mica Viciconte

Tener casas más luminosas y prácticas es la moda que eligen las famosas. El estilo de Valu Cervantes se parece mucho al de Rocío Marengo, quien siempre elige la decoración nórdica. Este estilo se caracteriza por los colores claros y los ambientes tranquilos. Con su pared de espejos, la influencer logró esa misma luminosidad que la conductora busca para su hogar.

El estilo nórdico de Rocío Marengo

Por otro lado, la idea de buscar muebles prácticos la une a Mica Viciconte. La panelista de Telefe siempre prefiere muebles modernos que sirvan para el día a día, como los pufs que usa para sumar comodidad en su living. De la misma manera, Valu eligió una solución que despeja el comedor y lo hace más cómodo.

Los muebles funcionales de Mica Viciconte

Hoy en día, las casas de las celebridades combinan lo mejor de estos dos mundos: la luz del estilo nórdico y la comodidad de los muebles modernos. Con este cambio, Valu Cervantes demostró que se puede tener una casa de revista que a la vez sea súper cómoda para vivir.