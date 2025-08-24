De Yoyi Francella y Mica Vázquez a Sofi Morandi: las famosas que soñaron con protagonizar ‘En el barro’ y no lo lograron

De Yoyi Francella y Mica Vázquez a Sofi Morandi, varias figuras conocidas se sumaron al casting de En el barro, con el sueño de protagonizar la serie que marcó tendencia en plataformas. Aunque ninguna logró quedarse con un papel, sus audiciones salieron a la luz mostrando una faceta poco conocida de las influencers.

En el Barro

La ficción nacional sigue generando repercusiones más allá de la pantalla. En los últimos días, varias actrices e influencers compartieron en redes sociales sus experiencias en los castings para la serie que se convirtió en uno de los fenómenos recientes de Netflix. Aunque ninguna fue seleccionada, decidieron mostrar sus audiciones y reflexionar sobre el detrás de escena.

Así fue el casting de Yoyi Francella y Mica Vázquez para En el barro

Yoyi Francella y Mica Vázquez hablaron de su audición en una charla distendida en su programa de Luzu TV. Aunque no quedó seleccionada, compartió que el proceso fue enriquecedor y que le permitió explorar un registro diferente al que suele abordar. “Me animé a algo que no había hecho antes”, comentó la actriz.

Por su parte, la ex Floricienta reveló que envió su video para la misma producción. En su caso, interpretó a una carcelaria con carácter fuerte, en una escena que exigía intensidad y presencia. “Lo hice con muchas ganas, pero no se dio”, dijo con naturalidad. Según se conoció, su casting lo grabó en su living, con recursos caseros y varias tomas hasta encontrar el tono justo.

Así fue el casting de Sofi Morandi para En el barro

Por su parte, Sofi Morandi fue una de las primeras en mostrar su casting en redes sociales. En su publicación, compartió fragmentos del video grabado en 2023, donde se la ve actuando con una silla sobre la mesa como trípode y un set improvisado en su casa. “El nivel de cringe que me da esta publicación es proporcional al nivel de ternura”, escribió.

A su vez, agradeció el apoyo de sus amigas y de su coach Dalia Elnecavé, y reflexionó sobre la incertidumbre que rodea cada audición. “A veces la cosa va bien, y otras no tanto. Y ahí va una, intentando hacerse amiga de la incertidumbre”, concluyó en su posteo.

Así fue el casting de Sofía Jujuy Jiménez para En el barro

Sofía Jujuy Jiménez también se sumó a la tendencia de mostrar su audición para En el barro. Lo hizo con un video grabado durante unas vacaciones en México, poco después de finalizar una temporada teatral de gran éxito.

En la escena, interpretó a una joven acusada de un crimen, con lágrimas, cigarrillo en mano y una defensa desesperada. “Me da mucha ternura ver a esa Sofi intentándolo”, escribió en su posteo. Su hermana Pilar fue clave en la preparación del personaje, y la actriz destacó el valor de animarse a salir de la zona de confort.

Así fue el casting de Marti Benza para En el barro

Marti Benza no hizo declaraciones públicas, pero compartió el video en su programa de OLGA donde se la ve haciendo los paneos clásicos de casting: perfil, frente y costado, con un look penitenciario. Aunque no mostró escenas actuadas, su publicación se sumó a la ola de actrices que decidieron visibilizar el proceso, dejando en claro que el intento también formó parte del recorrido.

De Yoyi Francella y Mica Vázquez a Sofi Morandi, el recorrido de las actrices que soñaron con protagonizar En el barro dejó en evidencia una parte poco visible del mundo de la ficción: el trabajo detrás de cada casting, la preparación y el deseo de formar parte de la historia. Aunque ninguna logró quedar en el elenco, sus experiencias sumaron una mirada única sobre lo que implica presentarse en una audición.

VDV