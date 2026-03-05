Lejos de Luzu y la actuación, el exitoso negocio de Mica Vázquez

Además de su trabajo en los medios, Micaela Vázquez también apuesta fuerte al mundo gastronómico. La actriz, que actualmente forma parte del programa Antes que nadie, compartió con sus seguidores cómo vive el día a día en su restaurante, un proyecto familiar que se convirtió en uno de sus emprendimientos más importantes.

Mica Vázquez

En las últimas horas, la artista llamó la atención al contar que debió asumir un rol inesperado dentro del local. Debido a la falta de personal, decidió ponerse el delantal y trabajar como moza durante toda la noche en el restaurante Conserva, ubicado en Villa Urquiza.

El debut de Micaela Vázquez como moza

Durante la emisión del programa, Micaela Vázquez adelantó con humor que iba a vivir una experiencia diferente en su propio negocio. “¿Cuando van a un lugarcito vieron que dice ‘atendido por sus dueños’? Si hoy van a estar por Villa Urquiza voy a estar yo”, contó.

Según explicó, algunos empleados estaban de baja por enfermedad, por lo que decidió ayudar junto a su cuñada y su suegra. Incluso confesó que estaba algo nerviosa por la tarea, asegurado que temía olvidarse los pedidos de los clientes y aseguró que una de las cosas más difíciles sería manejar la bandeja con los platos.

Cómo fue la jornada de trabajo de Micaela Vázquez

Más tarde, Micaela Vázquez compartió en sus redes sociales cómo vivía la experiencia desde adentro. Antes de llegar al restaurante confesó su ansiedad: “Me siento igual de ansiosa que en mi primer día de clases”, dijo mientras se dirigía al local.

Micaela Vázquez y Gerónimo Klein

A lo largo de la noche se la pudo ver tomando pedidos, llevando bandejas y ayudando en distintas tareas del restaurante. La jornada terminó cerca de la medianoche con un balance más que positivo. “Doce y veinticinco, lo hemos hecho. Salió todo bárbaro. Vino un montón de gente. La rompimos”, expresó Micaela Vázquez, celebrando junto a su familia y el equipo que la ayudó a sacar adelante otra noche de trabajo en Conserva.