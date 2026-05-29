La historia de amor de Nico Paz y Emma Ramírez: una relación que no conoce fronteras y compromiso en silencio

La selección argentina se está preparando para hacer frente al Mundial 2026, por eso, han comenzando a aparecer nuevos nombres que emocionan a los fanáticos. Uno de esos es el de Nico Paz, el joven mediocampista del Como de Italia que ya es considerado una de las grandes apuestas a futuro para el equipo de Lionel Scaloni.

Nico Paz y Emma Ramírez

Además de llamar la atención por su desempeño futbolístico, en las últimas semanas también comenzó a despertar interés su historia personal. Es ahí en donde aparece Emma Ramirez, una joven española con la que Nico Paz mantiene una relación desde hace tiempo.

Quién es Emma Ramírez, la joven española que conquistó a Nico Paz

Emma Ramírez mantiene un perfil activo en redes sociales, donde comparte contenido vinculado a la moda, los viajes y el lifestyle. En Instagram ya reúne miles de seguidores y logró construir una identidad propia marcada por una estética cuidada, escapadas exclusivas y postales de su día a día.

Nico Paz y Emma Ramírez

La historia de Emma Ramírez está profundamente ligada al deporte. Y es que es hija del director técnico español Kiko Ramírez y hermana del futbolista Daniel Ramírez, por lo que desde muy chica estuvo vinculada al ambiente futbolístico. Ese espacio en común fue justamente lo que permitió que ella y Nico Paz se acercaran y construyeran un vínculo sólido que, a pesar de la creciente exposición mediática del futbolista, continúa manteniéndose bajo perfil.

Nico Paz y Emma Ramírez: una relación discreta que traspasa fronteras

En los últimos meses, Nico Paz y Emma Ramírez se mostraron recorriendo distintos destinos alrededor del mundo. Desde escapadas románticas a Disneyland hasta paseos por el Lago di Como, las imágenes reflejan una relación afianzada y atravesada por experiencias compartidas. Esa exposición, aunque medida, comenzó a posicionar a la influencer española como una de las posibles nuevas figuras asociadas al universo de la selección argentina.

Nico Paz y Emma Ramírez

Mientras Nico Paz continúa consolidándose como una de las grandes promesas argentinas rumbo al Mundial 2026, Emma Ramírez también empieza a ganar protagonismo propio dentro del mundo digital, transformándose en uno de los nombres que más curiosidad genera alrededor de la nueva generación de la selección argentina.