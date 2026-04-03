Enzo Fernández fue letal con los looks de sus compañeros de la Selección argentina: "Bananas en pijamas"

Enzo Fernández fue letal con los looks de sus compañeros de la Selección argentina y convirtió la llegada al predio de Ezeiza en un repaso cargado de estilo. Con comentarios simples y directos, el campeón del mundo describió cómo se presentaron algunos de los jugadores antes de los últimos amistosos, destacando atuendos que fueron desde lo más minimalista hasta lo más osado.

Los letales e irónicos comentarios de Enzo Fernández, letal con los looks de sus compañeros de la Selección argentina

Enzo Fernández no dudó y se expresó sobre los looks de sus compañeros de la Selección argentina y aportó un análisis espontáneo sobre la manera en que se vistieron al llegar al predio de la AFA. Entre conjuntos formales, apuestas modernas y combinaciones llamativas, el futbolista repasó las distintas propuestas que reflejaron estilos personales.

Enzo Fernández

En las últimas horas, el jugador del Chelsea se convirtió en protagonista de un momento distendido al opinar sobre los atuendos de algunos de sus compañeros. La situación se dio en el marco de una transmisión en vivo con Marcos Giles en Kick, donde el futbolista repasó cómo llegaron sus colegas al predio de la AFA en Ezeiza para comenzar con los preparativos de los últimos amistosos antes del Mundial 2026.

Con comentarios simples y directos, Enzo Fernández vio los looks de cada uno, generando un repaso que mezcló moda, estilo y humor. El primero en ser mencionado fue Valentín “El Colo” Barco, quien eligió un atuendo “sencillo", según el mediocampista. Asistió con un pantalón corto negro estilo oversize, acompañado por una remera blanca y una campera a juego.

Julián Álvarez y Valentín Barco

El siguiente fue Julián Álvarez, íntimo amigo del futbolista y excompañero en River Plate. Su elección fue más llamativa, con una chomba oversize con los colores de Argentina, de la misma marca que viste a la Selección, con las tres estrellas que representan los títulos mundiales. “Qué onda, lo llamó de Milito”, comentó Marcos Giles, recibiendo risas del mediocampista.

“Bananas en pijama”, el letal comentario de Enzo Fernández sobre sus colegas

Luego del comentario de Marcos Giles sobre Julián Álvarez, comentó que Enzo Fernández habría dicho que sus compañeros parecían las “bananas en pijama”, desatando risas y distintos comentarios hasta que el jugador se defendió. “Pará, yo no digo pijama. Vos agregaste esa parte”, comentó el futbolista del Chelsea.

Nico Paz y Máximo Perrone

Los últimos en ser mencionados fueron los dos jóvenes que llegaron del Como de Italia. Ambos optaron por atuendos formales para su llegada al predio. Nico Paz eligió un pantalón sastrero en tono arena, acompañado por una remera blanca y un saco oscuro. Mientras que Máximo Perrone se inclinó por un sastrero negro, una remera blanca lisa y unos anteojos de sol.

Por su parte, Enzo Fernández se decidió por un atuendo minimalista cargado de elegancia con un pantalón negro oversized, musculosa blanca lisa y zapatillas a juego. Una combinación simple pero efectiva que destacó entre los looks. El intercambio dejó claro la letal opinión del mediocampista sobre los atuendos que utilizaron sus compañeros del seleccionado.

Enzo Fernández fue letal con los looks de sus compañeros de la Selección argentina, con comentarios que repasaron desde atuendos sencillos hasta propuestas más osadas y formales. La llegada al predio de la AFA en Ezeiza se convirtió en una pasarela improvisada, donde cada jugador mostró su estilo y sumó un detalle más a la previa de los últimos amistosos antes del Mundial 2026.

VDV