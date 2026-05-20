Así nació la historia de amor de Mark Zuckerberg y Priscilla Chan: de la fila para entrar al baño a un romance de 20 años

Mark Zuckerberg y Priscilla Chan son una de las parejas más consolidadas en el mundo de los negocios. Su historia de amor comenzó de manera inesperada y, con el paso de los años, lograron construir una familia y una exitosa alianza tanto personal como profesional, afrontando los nuevos escenarios que surgieron en relación al crecimiento laboral del creador de Facebook..

Cómo se conocieron Mark Zuckerberg y Priscilla Chan

Antes de abandonar sus estudios en 2004 para dedicarse de lleno a la creación de Facebook, Mark Zuckerberg creía que su paso por Harvard iba a terminar de una manera muy distinta. Tiempo después, durante su discurso de graduación en la universidad en 2017, recordó que en aquel entonces estaba convencido de que sería expulsado luego de crear Facemash, un polémico sitio web de bromas que generó revuelo dentro del campus.

“Todos pensaban que me iban a echar”, contó el fundador de la reconocida red social, al recordar que incluso sus padres habían viajado para ayudarlo a empacar sus pertenencias mientras sus amigos organizaban una fiesta de despedida. Sin embargo, aquella noche terminó siendo mucho más importante de lo que imaginaba.

Mark Zuckerberg y Priscilla Chan

Mientras hacía fila para ir al baño durante la celebración, conoció a Priscilla Chan, quien años después se convertiría en su esposa. Con humor, Mark Zuckerberg recordó una de las primeras frases que le dijo: “Me van a echar en tres días, así que tenemos que tener una cita rápido”. Aunque finalmente la universidad de Harvard no lo expulsó, la conexión entre ambos sí prosperó y comenzaron una relación.

Priscilla Chan y Mark Zuckerberg

Durante una entrevista con Savannah Guthrie para TODAY, Priscilla Chan brindó más detalles de este flechazo e incluso recordó que Mark Zuckerberg le confesó que prefería pasar tiempo con ella antes que terminar un examen parcial que debía entregar. Lejos de parecerle romántico en un principio, la situación la sorprendió bastante. “Mi lado más estructurado quedó horrorizado”, admitió entre risas. Con el correr de los años, Priscilla Chan entendió que aquella actitud formaba parte de la personalidad del empresario y de su manera de demostrar total interés por ella.

Priscilla Chan y Mark Zuckerberg

La regla que impuso Priscilla Chan a Mark Zuckerberg para mantener estable su vínculo

A medida que la relación avanzaba, ambos comenzaban a involucrarse cada vez más en el crecimiento de Facebook. Sin embargo, en medio de este proceso, Priscilla Chan decidió imponer una regla fundamental para preservar tiempo de calidad con su pareja Mark Zuckerberg: pasar al menos 100 minutos semanales a solas y una cita romántica cada semana.

Mark Zuckerberg y Priscilla Chan

Mark Zuckerberg aceptó sin problemas aquella dinámica y años después explicó en una entrevista con Quartz la importancia de reservar momentos para la vida personal en medio de proyectos profesionales. “Cuando construís una sociedad así, es importante dedicarle tiempo a la relación”, sostuvo.

La fórmula parece haber funcionado ya que tras más de una década de aquel encuentro casual en Harvard, los empresarios se casaron y tuvieron tres hijas: Máxima, August y Aurelia. Además, ambos trabajan juntos en la iniciativa Chan Zuckerberg, donde impulsan proyectos vinculados a la salud, la educación, la ciencia y el desarrollo tecnológico. Así nació la historia de amor de Mark Zuckerberg y Priscilla Chan: de la fila para entrar al baño a un romance de 20 años y una familia consolidada.