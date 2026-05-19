Antes de Nicolás Cabré: así fue la historia de amor de Rocío Pardo y Ulises Bueno

El presente de Nicolás Cabré y Rocío Pardo los posicionó como una de las parejas más estables y enamoradas del teatro y la televisión argentina. Tras haber pasado un casamiento de cuento de hadas, y transformar su casa a su parecer, la bailarina y el actor siguen apuntando a tener proyectos juntos que los hagan mostrarse cada vez más unidos. Sin embargo, antes de esta historia, la modelo vivió una romántica relación con un reconocido cantante: Ulises Bueno.

Su amor, si bien se concretó mucho tiempo después del primer encuentro, comenzó frente a las cámaras de televisión y con una confesión directa de parte del artista a Pardo. En las redes sociales, recuerdan cómo su romance los transformó a nivel personal y la dura separación que tuvieron. En la actualidad, ella se encuentra casada con Cabré, mientras que él sigue activo con su música, haciendo colaboraciones de lujo.

Rocío Pardo, Ulises Bueno

Un primer encuentro directo y un amor que se desarrolló lento: la historia de Rocío Pardo y Ulises Bueno

La historia de amor de Rocío Pardo y Ulises Bueno comenzó mucho antes de que hubiera un interés amoroso de ambas partes. En el 2017, cuando ella aún era bailarina del programa de Marcelo Tinelli, fue testigo de la presentación en vivo que el cantante realizó. Allí, interpretó "Mi dulce niña" y, según contaron años más tardes, vivió un flechazo inmediato en cuanto la vio bailar. El artista no dudó en acercarse a Pardo y, según explicó, le dijo de forma muy directa que le "partiría la boca de un beso". Sin embargo, por ese entonces, la bailarina se encontraba en pareja, y debieron esperar cuatro años para reencontrarse.

En el 2021, coincidieron en su estadía en Villa Carlos Paz, Córdoba, ya que cada uno había ido de gira con su trabajo. Bueno se encontraba promocionando su show en el Teatro Luxor, un espacio gestionado por el productor Miguel Pardo. No es una coincidencia el apellido, se trata del padre de Rocío, quien también trabajaba en ese lugar. Al cruzarse en los camarines, la chispa se reavivó rápidamente y ninguno quiso perder el tiempo. En febrero de ese año, oficializaron el amor cuando el cantante subió a la bailarina al escenario y, mientras sonaba la misma canción con la que se conocieron cuatro años antes, selló la relación con un apasionado beso.

Rocío Pardo, Ulises Bueno

La sanadora relación de Rocío Pardo y Ulises Bueno terminó sorpresivamente

En diversas entrevistas, Ulises Bueno reveló que su relación con Rocío Pardo llegó en un momento muy importante para él. Durante varios años, había lidiado con problemas de adicciones que estaba intentando superar por su propio bien y el de su familia. Sin embargo, la sana vida de la bailarina y las exigencias que ella tenía en su rutina lo ayudaron a formar su propio camino junto a ella, y lo alejó de los excesos. Así se volvieron pareja en el Bailando del 2021, y compartieron una relación de entendimiento, debido a sus trabajos nocturnos.

Sin embargo, rumores de crisis los pusieron en la mira a mitades del 2022. Finalmente, en julio de ese año, Rocío Pardo salió a oficializar su separación en un comunicado en su cuenta de Instagram. "Con Uli decidimos distanciarnos, llevándonos cada uno lo mejor del otro. Viviremos el proceso a nuestra manera. Los motivos y las especulaciones que se han publicado no son verdaderos. Hoy nuestros caminos van en diferente dirección", expuso. Por su parte, el cantante se mostró dolido durante un tiempo, y ambos se alejaron de la mirada mediática de la televisión y las redes sociales.

Rocío Pardo, Ulises Bueno

Años de soltería hasta que llegó el amor de su vida: la romántica historia de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

No fue hasta principios del 2024 que Rocío Pardo se animó nuevamente a probar el amor. En ese momento, se encontraba siendo parte de la obra "Pabellón Tornú", y comenzó su gira, como siempre, en Villa Carlos Paz, en Córdoba. Al mismo tiempo, Nicolás Cabré protagonizaba la obra "Los mosqueteros del rey" , y, según reveló él mismo, fue en unas premiaciones del ámbito teatral en el que ambos se conocieron y comenzaron lo que los medios de comunicación llamaron un "amor de verano pasajero".

En una entrevista con CARAS, Rocío Pardo reveló que nunca habían pensado en su romance como algo de una vez. La madurez y el sentimiento era mutuo y tan fuerte que los hizo darse cuenta de que duraría más que solo ese verano. Tras varios rumores y fotos de citas captadas por la prensa, y con una mudanza desde España hacia la Argentina otra vez, Cabré y Pardo confirmaron su amor en abril de ese año. De a poco, comenzaron a convivir y formaron una familia ensamblada con Rufina, la hija del actor y la China Suárez. En diciembre del 2025, tras casi dos años de noviazgo, sellaron su romance en una boda de cuentos de hadas que se volvió el evento del año.

Nicolás Cabré, Rocío Pardo

En la actualidad, Rocío Pardo se encuentra enamorada de Nicolás Cabré, llevando adelante los proyectos en conjunto que tienen y sus trabajos en los medios de comunicación. Por su lado, Ulises Bueno sigue activo en la música, sacando colaboraciones y conciertos que llenan de alegría a sus fanáticos. Si bien su relación fue de las más recordadas por las redes sociales, el final de la misma los llevó a seguir por caminos separados.

A.E