Lejos de la moda, el exitoso nuevo proyecto de Benicio, el hijo de Valeria Mazza

Lejos de las pasarelas y del universo fashion que marcó sus primeros pasos, Benicio Gravier decidió apostar de lleno por su faceta artística y sorprendió con un nuevo proyecto que lo tiene como protagonista. A través de sus redes sociales, el hijo de Valeria Mazza anunció el estreno de “Sin permiso”, el videoclip que forma parte de la nueva temporada de Margarita, la ficción creada por Cris Morena. El lanzamiento, que tuvo lugar este martes 28 de abril, marca un paso firme en su camino dentro de la música y la actuación.

Benicio Gravier

El exitoso nuevo proyecto de Benicio, el hijo de Valeria Mazza

En las imágenes, Benicio, el hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, no solo presenta su canción, sino que también despliega una estética cuidada que combina diferentes cambios de look —desde abrigos llamativos hasta estilismos más urbanos— con algunos de los paisajes más imponentes de la Patagonia. El resultado es un videoclip que mezcla naturaleza, identidad joven y una impronta artística que empieza a definir su sello personal. Su presencia frente a cámara, segura y expresiva, confirma que está cómodo en este nuevo rol, lejos —pero no tanto— del mundo de la moda que lo vio crecer.

Benicio Gravier se sumó a Margarita

Este lanzamiento llega apenas días después de un momento muy especial en su vida: su presentación oficial como parte del elenco de la segunda temporada de Margarita. Durante el evento realizado en los Bosques de Palermo, el modelo e influencer vivió su debut como actor rodeado de colegas, amigos y, sobre todo, de su familia. Allí, la emoción fue protagonista, especialmente para Valeria Mazza, quien no ocultó su orgullo al ver a su hijo dar este gran paso.

Fiel a su estilo, la modelo acompañó cada instante con una sonrisa y gestos de felicidad, mientras Benicio aparecía por primera vez en el adelanto de la serie. Incluso, el joven se mostró visiblemente conmovido, dejando ver lágrimas en los ojos ante el apoyo del público y el desafío que implica esta nueva etapa. Su hermana Taína también estuvo presente, consolidando una escena familiar cargada de afecto y celebración.

Con apenas 21 años, Benicio Gravier se anima a correrse de los moldes y construir un camino propio que integra actuación y música. Su personaje en Margarita, Torino —un joven músico italiano— parece ser el vehículo ideal para mostrar ese costado artístico que ahora también se potencia con “Sin permiso”. Así, entre escenarios naturales, melodías y emoción, comienza a escribir su propia historia, cada vez más lejos de la moda y más cerca de su verdadera vocación.