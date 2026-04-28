A días de ser mamá, María Belén Ludueña deslumbró en el Malba: taco aguja y look total black

A días de convertirse en mamá, María Belén Ludueña volvió a confirmar su lugar como referente de estilo con una aparición impecable en la avant premiere de El Diablo viste a la moda 2, realizada en el Malba. En una noche que reunió a figuras clave de la moda, el arte y la cultura, la conductora apostó por un look total black que combinó elegancia y sofisticación, sin resignar comodidad en el tramo final de su embarazo.

María Belén Ludueña

María Belén Ludueña deslumbró en el Malba: taco aguja y look total black

El evento no fue una premiere más. Se trató de la "Gala Couture" organizada por la Semana de Alta Costura Argentina (SAC), impulsada por Elina Costantini, en colaboración con 20th Century Studios. La propuesta transformó el museo en un escenario inmersivo donde la moda dialogó con el cine y el arte, con performances en vivo, música y una puesta escenográfica inspirada en el universo editorial de la icónica película. En ese contexto, cada look fue parte de una narrativa estética más amplia, y el de María Belén Ludueña no pasó desapercibido.

María Belén Ludueña

Para la ocasión, la periodista eligió un vestido largo, al cuerpo, con cuello halter y un delicado brillo que aportó luz sin perder sobriedad. La silueta, ceñida y elegante, acompañó sus curvas con naturalidad, mientras que una abertura lateral sumó movimiento y un guiño audaz al estilismo. El negro, protagonista absoluto, reforzó una estética clásica y atemporal, ideal para una alfombra roja con impronta couture.

En los detalles estuvo la clave: sandalias de taco aguja en negro que estilizaron aún más la figura y un clutch metálico en tono plata que rompió la monocromía con un toque de brillo estratégico. El equilibrio se completó con un beauty look fresco y luminoso, centrado en una piel radiante, y un peinado recogido de aire relajado con mechones sueltos que suavizaron el conjunto.

María Belén Ludueña

Dueña de un estilo cada vez más consolidado, María Belén Ludueña demostró que la elegancia no tiene pausa, incluso en uno de los momentos más especiales de su vida. En una gala que buscó posicionar a Buenos Aires en el circuito global de la moda, su presencia no solo acompañó el espíritu del evento, sino que lo elevó con una apuesta segura y sofisticada: el eterno y siempre efectivo total black.