De Juana Viale y Sofi Gonet a Nicole Neumann y Marcela Tinayre: todos los looks de la avant premiere de El Diablo Viste a la Moda 2

En el MALBA, la avant premiere de El diablo viste a la moda 2 se convirtió en uno de los eventos más impactantes del calendario social. Organizada por Elina Costantini, la noche reunió a figuras como Juana Viale, Sofi Gonet, Nicole Neumann y Marcela Tinayre, quienes marcaron presencia con estilismos que no pasaron desapercibidos.

Con una propuesta que fusionó moda, arte y cine, el evento transformó el espacio en una experiencia inmersiva donde cada invitado se convirtió en parte del espectáculo. En ese contexto, los looks fueron protagonistas y reflejaron distintas improntas, desde lo clásico hasta lo más arriesgado, consolidando una alfombra donde la identidad personal fue clave.

Elina Costantini, la anfitriona de la avant premiere de El diablo viste a la moda 2

Juana Viale

Juana Viale apostó por un dramatismo elegante con una estética teatral y sofisticada. Lució un vestido largo al cuerpo en rojo intenso, de silueta minimalista pero muy potente, con escote recto delineado en negro que enmarca los hombros. Completó con cabello recogido tirante, maquillaje de ojos intensos y joyería discreta.

Juana Viale en la avant premiere de El diablo viste a la moda 2

Sofi Gonet

Sofi Gonet eligió un glamour clásico con un vestido rojo strapless de estructura corset que define la silueta, acompañado por una falda tipo sirena con volumen y cola que suma dramatismo. El textil trabajado en drapeados aportó profundidad al color, mientras que el estilismo se completó con cabello recogido de forma relajada, labios rojos protagonistas y joyería delicada.

Nicole Neumann

Nicole Neumann apostó por un minimalismo moderno donde la textura fue protagonista. Lució una falda midi de cuero como pieza central, combinada con un top negro sin mangas que equilibra el conjunto. El cinturón marcó la silueta y sumó estructura, mientras que el estilismo se completó con cabello suelto, maquillaje fresco y accesorios discretos.

Marcela Tinayre

Marcela Tinayre se inclinó por una elegancia clásica con un giro moderno a través del color. Llevó un conjunto negro sastrero de líneas rectas, con chaqueta estructurada y pantalón de caída limpia. El detalle clave estuvo en el cuello, con un acento rojo que rompió el monocromo y elevó el look.

Marcela Tinayre en la avant premiere de El diablo viste a la moda 2

Todos los looks de la avant premiere de El diablo viste a la moda 2

Marta Fort en la avant premiere de El diablo viste a la moda 2

María Belén Ludueña en la avant premiere de El diablo viste a la moda 2

Juli Castro en la avant premiere de El diablo viste a la moda 2

Valentina Salezzi en la avant premiere de El diablo viste a la moda 2

Angie Landaburu en la avant premiere de El diablo viste a la moda 2

Juli Poggio en la avant premiere de El diablo viste a la moda 2

Verónica de la Canal en la avant premiere de El diablo viste a la moda 2

Mariano Martínez y su novia Melina en la avant premiere de El diablo viste a la moda 2

Gustavo Pucheta y Fabián Paz en la avant premiere de El diablo viste a la moda 2

Cande Ruggeri en la avant premiere de El diablo viste a la moda 2

Christian Sancho y Panni Margot en la avant premiere de El diablo viste a la moda 2

Stephanie Demner en la avant premiere de El diablo viste a la moda 2

Emily Lucius en la avant premiere de El diablo viste a la moda 2

Roberto Piazza y Walter Vázquez en la avant premiere de El diablo viste a la moda 2

Robertito Funes Ugarte en la avant premiere de El diablo viste a la moda 2

César Juricich en la avant premiere de El diablo viste a la moda 2

En una noche donde la moda dialogó con el cine y el arte, la avant premiere de El diablo viste a la moda 2 en el MALBA volvió a reunir a Juana Viale, Sofi Gonet, Nicole Neumann y Marcela Tinayre en un evento que confirmó su lugar como uno de los encuentros más destacados de la temporada.