De Pampita y Valeria Mazza a Juana Viale y Moria Casán: los mejores looks de la Gala de CARAS 2026

CARAS celebró sus 33 años con una mega gala que reunió a las celebridades más rutilantes del país. Como no podía ser de otra manera, la alta moda dijo presente y el Palacio Reconquista fue testigo de algunos looks impresionantes que vale la pena destacar.

De Pampita y Valeria Mazza a Juana Viale y Moria Casán, los looks destacados de la Gala de CARAS 2026

Pampita optó por un vestido blanco y negro de Carolina Herrera, con una silueta elegante que combina una blusa de mangas largas con detalle anudado al frente y una falda amplia de gran volumen en tono oscuro. Sumó unas joyas de Floboskis, que aportaron brillo y sofisticación al conjunto. Su estilismo se completó con detalles bien aplicados por parte de Mercedes Ugarte, mientras que el peinado realizado por Valentín de Zacarías Guedes acompañó a la perfección el make up de Nadia Varela, logrando un look equilibrado y de impacto visual.

Pampita

Valeria Mazza, eligió un diseño sofisticado que fusiona el glamour clásico con un toque moderno. La modelo lució un elegante vestido negro de corte sirena destacándose por un corset que incorpora, como detalle central, aberturas laterales con un delicado entrelazado. Completó su styling con un collar estilo gargantilla con aros y pulseras a juego, mientras que se decidió por un peinado suelo adornado con pequeñas ondas.

Valeria Mazza

Juana Viale, la flamante ganadora del Martín Fierro de oro de la moda, lució un vestido de Gabriel Lage que combina elegancia y sofisticación. La pieza, en color negro, se distingue por su bordado floral en blanco que recorre toda la prenda y por la delicada transparencia en la espalda, aportando un aire refinado y contemporáneo.

Juana Viale

Moria Casán llevó un un vestido de brillos diseñado por Ivana Picallo. El atuendo, realizado sobre su cuerpo, fue confeccionado con hilo de plata, piedras de Swarovski que fueron incrustadas a mano, sumó detalles de alpaca y cerró con un corset en color negro. Llevó un make up suave, realizado por Matías Nazareno, donde se resaltaron sus ojos con una sombra oscura, su estilismo se completó con un peinado suelto.

Moria Casán

Durante el evento de CARAS, Fabián Paz destacó con un impecable estilismo total black, firmado por su propia marca, Pucheta Paz, que fusionó la sastrería clásica con una visión vanguardista y sofisticada. El diseñador optó por un conjunto protagonizado por un blazer de estructura definida con solapas amplias, combinado magistralmente con pantalones de corte Oxford

Fabián Paz

En su llegada a la Gala de CARAS, Cande Ruggeri se lució con un vestido negro drapeado de seda fría realizado por la firma Pucheta Paz. Completó su look con unos zapatos de taco alto de Ricky Sarkany. Su styling se completó con el trabajo de Giuli Guagnini y un peinado con ondas suaves de Lucas Obredor.

Cande Ruggeri

Daniela Urzi se lució con un vestido negro de Fabián Zitta, una pieza de silueta estructurada que destacó por su falda amplia y plisada, aportando un aire escultórico y elegante. El diseño, de líneas limpias y sofisticadas, se complementó con un peinado prolijo realizado por Cristián Rey, que acompañó con equilibrio la fuerza visual del look y reforzó la impronta de alta costura en la presentación.

Daniela Urzi

Laurita Fernández se lució con un vestido strapless de tul blanco, realizado por Natalia Antolín, acompañado por un blazer negro con solapas satinadas. Eligió unos zapatos de taco alto de La chica de los estiletos y completó el estilismo con joyas de Flo Boskis, que aportaron brillo y delicadeza al conjunto. Además, su make up resaltó especialmente la mirada, mientras que la precisa elección de Moni Sirio cerró el styling con coherencia y sofisticación.

Laurita Fernández

En el evento de CARAS, Jorge Fontevecchia, CEO de Editorial Perfil, se declinó por un traje clásico negro con camisa blanca y corbata negra, de corte impecable y sobrio, que refuerza la impronta formal. Junto a él, su pareja, la periodista Gabriela López, se lució con un vestido largo negro sin mangas, de Claudia Arce, con delicadas líneas plateadas en vertical, acompañado por un cinturón en tono plateado y un pañuelo al cuello.

Jorge Fontevecchia, CEO de Editorial Perfil y su pareja, la periodista Gabriela López

Agustino Fontevecchia se lució con un traje oscuro de corte clásico, acompañado por una camisa blanca y una corbata negra, transmitiendo sobriedad y elegancia.

Agustino Fontevecchia

En su llegada, Chloe Bello se lució con un vestido negro con transparencias y detalles en lentejuelas realizado por Maria Gorof. Su look se destacó por su abertura lateral que sumó dinamismo y realzó su figura. Completó su elección con unos zapatos negros de taco alto que marcaron la elegancia de su estilismo.

Chloe Bello

El expresidente Mauricio Macri llegó al evento de CARAS con un traje azul oscuro de corte clásico, acompañado por una camisa blanca y una corbata azul con diseño estampado que aportó un toque distintivo. Su elección se destacó por su elegancia y sobriedad, reforzada por el contraste entre los tonos del conjunto.

Mauricio Macri

En su llegada al evento, Juli Poggio deslumbró a todos con un vestido negro de estilo halter confeccionado en tela translúcida, aportando un aire sofisticado y moderno. El diseño, de caída fluida y elegante, se complementó con su peinado con raya al medio y mechones claros enmarcando el rostro, realzando la frescura de su look.

Juli Poggio

Todas las miradas se detuvieron en el increíble look que eligió Agus Casanova en su llegada, con un vestido negro de Marcelo Zanek, confeccionado en terciopelo y destacado por recortes geométricos y tiras con brillantes. La pieza incluyó un cuello alto con incrustaciones de piedras y una falda larga que reforzó la impronta elegante del conjunto. Sumó unos zapatos de Ricky Sarkany y completó con joyas de Rubi Rubi.

Agustina Casanova

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto

Francisco de Narváez y Carolina “Cuki” Klemencic

Natalie Weber

Christián Sancho y Celeste Muriega

Vero de la Canal

Marta Fort

Una vez más, la gala de la revista CARAS fue el escenario perfecto para que las celebridades argentinas demostraran las últimas tendencias de moda. El Palacio Reconquista fue testigo de una de las noches más esperadas del país que, hoy representa además el inicio de una nueva era para la marca.