El nuevo negocio de Nicolás Paladini, el esposo de Rocío Guirao Díaz, en Estados Unidos: de qué trata la granja de telescopios

Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini decidieron alejarse de la Argentina para formar su vida en Estados Unidos, junto a sus tres hijos. La pareja se destacó por siempre mantenerse en el ámbito empresarial y del modelaje, siguiendo sus sueños. Sin embargo, en las últimas horas, la modelo contó cómo se encuentra su vida en el país norteamericano y contó que el dueño de la empresa de fiambres decidió apuntar de lleno a una de las carreras que estudió y logró abrir una granja de telescopios junto a la NASA.

El presente en EEUU de Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini

¿Qué es una granja de telescopios y cuál es el nuevo trabajo de Nicolás Paladini?

Rocío Guirao Díaz no duda en mostrar el orgullo que siente por su familia y porque ellos cumplan sus sueños. En una conversación con Maite Peñoñori, reveló que la cabeza de todo es Nicolás Paladini, su esposo, y expuso el rol esencial que cumple dentro de la intimidad del hogar. "Si él está bien, lo estamos todos. Que haya encontrado su lugar es importante. Está inaugurando una granja de telescopios en medio del desierto de Las Vegas, Death Valley", reveló y sorprendió a todos sus seguidores.

El dueño de la marca de fiambres y embutidos más conocido de Argentina estudió para ser ingeniero industrial y astrofotógrafo. De esta manera, decidió buscar un lugar con las condiciones adecuadas, demostrando ser un enamorado del espacio y lo que tiene para ofrecer. "Se construyó su propia cámara, y después de un par de meses de sacar fotos, recibió un premio importante de la NASA. Lo que era un hobby se transformó en una realidad mucho más seria", detalló la modelo sobre el nuevo trabajo de Paladini.

De esta manera, explicó que abrió en el medio del desierto una granja de telescopios, lugar donde, en sus palabras "hospedan telescopios". Estos espacios son un conjunto de observatorios astronómicos robóticos situados en zonas remotas de cielos oscuros, donde se alquila espacio y tiempo a astrónomos aficionados o profesionales para controlar telescopios de forma remota vía Internet. Finalmente, la modelo cerró, orgullosa de la veta que encontró su esposo: "Él está fascinado con ese proyecto, apoyado por la NASA. De los fiambres a la NASA, sin escala. Nadie la vio".

La historia de amor entre Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini

A fines del 2007, la historia de amor entre Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini comenzó de la manera más casual: con un mensaje por Facebook. El empresario se enamoró de ella y no dudó en irla a ver a Villa María, Córdoba, para sorprenderla en un desfile. Su primera cita fue frente a su futura suegra, una prueba de fuego que él logró superar con éxito.

El 1 de diciembre del 2008, se casaron por civil en Rosario, Santa Fe; y el 26 de febrero de 2012, celebraron su boda religiosa con una gran fiesta a orillas del río Paraná. La pareja formó una tierna familia de cinco, junto a sus tres hijos: Aitana (nacida en 2009), Indio (2011) y Roma (2016). En el 2021, decidieron alejarse de la Argentina, y probar una nueva etapa en los Estados Unidos, donde él sigue con su empresa y abrió una granja de telescopios, y ella apuesta por el modelaje y es instructora de yoga.

Rocío Guirao Díaz, Nicolás Paladini

En las últimas horas, Rocío Guirao Díaz abrió las puertas a la intimidad de su familia y contó el nuevo proyecto que tiene emocionado a su esposo, Nicolás Paladini, y que se encuentra lejos de su usual trabajo com empresario gastronómico. Sus seguidores quedaron sorprendidos con la noticia y no tardaron en expresar su emoción respecto al nuevo rubro de Paladini junto a la NASA.

A.E