El presente de Maia Reficco y Franco Colapinto en Miami tras su paso por Argentina: playa y relax

No hay dudas de que Maia Reficco y Franco Colapinto son, sin lugar a dudas, la pareja de la que todo el mundo está hablando. Después de vivir días a puro vértigo en Buenos Aires, donde el piloto fue la estrella indiscutible y el centro de todas las miradas, parece que los chicos necesitaban un cambio de aire urgente.

De la pista a la playa

Fue una semana de no parar. Franco Colapinto no tuvo respiro. Entre la exhibición junto a Alpine —que literalmente paralizó la ciudad y movilizó a miles de fanáticos— y esa visita mucho más íntima a Estancia Vigil, donde pudo disfrutar de un plan diferente lejos del asfalto, su agenda estuvo explotada. Pero, como todo lo que sube tiene que bajar, la pareja eligió el refugio ideal para desconectar: Miami.

Franco Colapinto - Maia Reficco

El video que confirma el gran momento

Lejos del ruido de Buenos Aires, en Estados Unidos los encontró la calma. El periodista Gustavo Méndez compartió en su cuenta de Instagram el registro que confirma cómo están viviendo estos días.

En el video se los puede ver caminando de la mano por la orilla del mar, con un perfil súper bajo y natural. Se nota que buscaban precisamente eso: un momento de complicidad lejos de las cámaras y los compromisos públicos. Caminando descalzos por la arena y disfrutando del sol, Maia Reficco y Franco Colapinto se mostraron como cualquier pareja joven aprovechando sus días libres.

Está claro que, Franco Colapinto y Maia Reficco, después de haber estado en el ojo de la tormenta mediática durante su paso por nuestro país, este viaje a Miami fue la mejor decisión para recargar energías y disfrutar de su romance sin tanto protocolo.

AM