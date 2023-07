Mariana Nannis generó de qué hablar en los medios cuando lanzó unas tremendas denuncias contra Claudio Paul Caniggia, el padre de sus hijos. A partir de ese momento, comenzaron una guerra mediática y debieron recurrir a la Justicia para arreglar sus asuntos. Ahora, en DDM, el programa de Mariana Fabbiani en América TV, contaron todos los detalles de su disputa.

El encargado de revelar toda la información fue Martín Candalaft, que contó algunos detalles de la causa de Mariana Nannis con Claudio Paul Caniggia. "Mariana Nannis denunció en la Justicia italiana porque Claudio Paul Caniggia no inscribió el divorcio que ellos realizaron. ¿Por qué no inscribió el divorcio? Porque acá no está hecha la división de bienes todavía", reveló el periodista de DDM.

"¿Cuánta plata cree Mariana Nannis que tiene Claudio Paul Caniggia?", le preguntó Mariana Fabbiani a Martín Candalaft, y él respondió: "Ella sostiene que el total es de 300 millones de euros, y no solamente pide el 50% de eso, además pide el 30% del 50% que le corresponde a Caniggia, el 80 por ciento. Porque ella considera que le corresponde, porque ella no pudo trabajar en los años que lo acompañó".

En uno de los documentos que compartieron, aseguran que Mariana Nannis "solicita que mantenga cuota alimentaria actualizada al costo de vida". Sin embargo, lo que llamó la atención fue el monto que le pide la mamá de Charlotte a Claudio Paul Caniggia.

La impresionante cifra que le estaría pidiendo Mariana Nannis a Claudio Paul Caniggia

Luego de comentar que Mariana Nannis le está pidiendo a Claudio Paul Caniggia que le pague la cuota alimentaria actualizada al costo de vida, revelaron cuál es la suma. Según Martín Candalaft, la mediática le estaría pidiendo una cuota alimentaria de 300.000 euros mensuales.

Además, comentaron que Mariana Nannis asegura que Claudio Paul Caniggia adquirió durante su matrimonio el 80% de una empresa que tiene una cotización de 100 millones de dólares. "Por lo tanto, Claudio Paul Caniggia tiene 80 millones de dólares. Le reclama el 80% de lo que tiene él", reveló el periodista de Mariana Fabbiani.

"Pero no es lo único, porque además le reclama bienes, propiedades. Dice Mariana Nannis que, cuando estaban casados, Claudio Paul Caniggia compró 4 departamentos en el Faena de Puerto Madero", detalló Martín Candalaft. Con respecto a la cifra total que sumarían estas propiedades, aseguró: "Dice este documento 'estimo evaluación por cada uno de ellos la suma de 750 mil dólares cada uno'... O sea que acá ya está rondando los 3 millones de dólares, solo en departamentos".

