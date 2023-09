Marcelo Tinelli siempre se mostró cercano a su familia y hoy asegura que se pasó la mitad de su vida educando a sus hijos pero que la otra mitad fueron ellos los que lo educaron.

El conductor del "Bailando 2023" mantiene una excelente relación con el fruto de “las gestiones” –como llama a sus parejas serias conformadas con Soledad Aquino, Paula Robles y Guillermina Valdes: Micaela Tinelli, Candelaria Tinelli, Francisco Tinelli, Juana Tinelli y Lorenzo Tinelli.

Marcelo Tinelli afirma que le gustaría ser abuelo

“Soy una persona que escucho mucho a mis hijos. Por ejemplo Mica, desde chiquita siempre fue la encargada de marcarme todo. Los grupos musicales, la ropa… De hecho tiene una de las marcas de ropa más importantes del país como es Ginebra. Ella siempre estuvo atenta a la estética del programa. También Cande lo está. Lolo hoy es quien me enseña lo que escuchan los chicos. Por él conocí a Luck Ra y a Callejeros fino que son furor. Y Francisco sabe todo de música como buen DJ y hoy estudia Cine y también le da mucha bola a la imagen. Para mí está bueno escuchar a todos y aprender. Yo siempre estoy aprendiendo de ellos y voy a morir aprendiendo más que enseñando", declara el conductor estrella de América TV.

Marcelo Tinelli FOTO:CARAS.

En esa misma línea, Marcelo Tinelli agrega "Me gusta escucharlos y hoy puedo hacerlo porque cuando ellos eran chicos yo estaba con 200 quilombos y no tenía tanto tiempo libre para pasar con ellos. Hoy, gracias a Dios lo puedo hacer con Lolo; me tiro al piso y juego, le cocino, hablamos… Igual siempre busco una excusa para reunirlos a todos…”.

Y, aunque es un tema que antes no le gustaba abordar, hoy puede hablar con felicidad cuando se trata del futuro. ¿Le gustaría convertirse en abuelo?, repite la pregunta como para no dudar en su respuesta. “¡Me muero de felicidad por ser abuelo! Pero esta sensación la tengo recién desde hace unos pocos años”, asegura.

Marcelo Tinelli y Lorenzo Tinelli

“Hasta no tener a Lorenzo me daba cosa ser el nono. No me gustaba mucho la idea…Pero cuando lo tuve en brazos, lo cargué cada día, pensé ¡ya está!, ya puedo ser abuelo… Fue una sensación rara pero maravillosa”, cuenta con emoción.

Por último, aclara “¡Igual, hasta ahora no me han dado ninguna noticia! Pero sí creo que me gustaría mucho ser abuelo".

Marcelo Tinelli y Mica Tinelli

"Creo que lo que tiene de lindo, y lo que más me va a gustar, es que es como “tu” hijo pero cuando se termina el día llamás a su madre o a su padre y le decís ´¡mi amor vení a buscar a tu hijo! Además, te ahorrás el colegio, las noche sufriendo por sus enfermedades.. por sus problemas… Creo que es una linda experiencia para vivir y porque lo disfrutás de otra manera”, confiesa Marcelo Tinelli.