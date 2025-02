Jorge Bergoglio se encuentra pasando una situación delicada de salud, desde que se le detectó un cuadro clínico que derivó en una neumonía bilateral. Ante esto, todos sus seguidores expresaron su preocupación, sobre todo por el rol que cumple en el Vaticano y la religión. Mientras varios de ellos le enviaban oraciones, otros comenzaron a recordar grandes momentos y entrevistas que tuvo. Entre ellas, volvió a aparecer ese día donde se conoció que estuvo a punto de casarse con el amor de su infancia.

Papa Francisco y Amalia

La historia de amor de Jorge Bergoglio que no pudo ser

El Papa Francisco le brindó toda su vida a la religión y llegó a convertirse en Sumo Pontífice tras la renuncia de Benedicto XVI. El 13 de marzo del 2013, la fumata blanca apareció en la Capilla Sixtina y anunció que el cardenal argentino era el nuevo Papa. Jorge Bergoglio, quien se había criado en Flores, dejó toda su vida detrás para ocupar su lugar en el Vaticano, en Italia. Sin embargo, algunos recuerdos volvieron meses después de haber ocurrido este importante suceso.

Papa Francisco

Una mujer del mismo barrio porteño, llamada Amalia, se hizo mundialmente conocida en la televisión ya que contó que ella era la novia de la infancia de Jorge Bergoglio. El Sumo Pontífica había comenzado la carrera de Técnico Químico, y trabajó en un laboratorio de control de higiene de alimentos. Sin embargo, en 1953, tras rezar y confesarse en la parroquia San José de Flores, sintió el llamado a la vocación sacerdotal. Allí fue que su vida dio un giro inesperado a quien es hoy en día.

Papa Francisco y Amalia

Pero antes de todos estos sucesos, el joven había protagonizado una historia de amor que casi lo lleva al altar. Amalia se sinceró frente a las cámaras de la televisión argentina y confirmó que ella había sido la novia del barrio de Jorge Mario Bergoglio durante los primeros años de la escuela secundaria. La mujer había asegurado que él le prometió casarse solo con ella, ya que su amor era infinito. "Si no me caso con vos, me hago cura", le habría dicho el propio Bergoglio.

A pesar del cariño que ambos se tenían, su romance no prosperó, ya que los padres de Amalia se habían opuesto al mismo. "Me había dibujado una casita que tenía techo rojo, blanca abajo, y decía que esta era la casita que te voy a comprar cuando nos casemos", contó ella, emocionada. Sin embargo, aseguró que "el corazón de él pidió que sea cura y así lo hizo", y prefirió no volverlo a ver. Por su parte, el Papa Francisco recuerda esos momentos con cariño, pero lejanos a lo que se convirtió.

A.E