La mamá de L-Gante reveló detalles de la situación sentimental de su hijo

L-Gante da de que hablar constantemente, y muchas veces es por rumores de vínculo amoroso con alguna famosa. En los últimos días se habló del tema, ya que se lo relacionó amorosamente con varias famosas. En la Bresh se reencontró con Wanda Nara, y hace unos días se lo vinculó con Romina Uhrig, luego de que subiera una foto a su Instagram. La vida amorosa del cantante despierte el interés de la gente y de los medios, y ésta vez fue su mamá la que aclaró en qué situación se encuentra.

Desayuno Americano, el ciclo que conduce Pamela David por las mañanas de AméricaTV, invitaron a Claudia Valenzuela a hablar del tema. Frente a las preguntas del panel, la mamá de L-Gante afirmó: "Amorosamente hablando, con nadie... chico soltero, chico joven, haciendo su vida". Entonces, le consultaron sobre la escueta relación que tuvo con Wanda Nara, a lo que respondió: "No sé cómo es la relación de ellos... A mí Wanda me cayó bien, pero no quiero que mi palabra la tomen como que Wanda tiene una relación con mi hijo".

L-Gante y Claudia Valenzuela

Sin embargo, Locho Loccisano se encargó de afirmar que la relación entre L-Gante y Wanda Nara era real. "Lo de L-Gante con Wanda era 100% real, no era para las cámaras. En situaciones que hemos tenido con Elián en 'Canta Conmigo Ahora', que henos ido a tomar algo y él dijo 'voy de mi chica' y él iba con Wanda. Ellos salían de verdad", confirmó.

L-Gante y Claudia Valenzuela

Pamela David entonces, le consultó por la relación entre L-Gante y Tamara Báez, su ex pareja con la cual tiene a Jamaica, su hija. La mamá de L-Gante compartió: "Tienen buena relación, todo en base a que hay una hija... Es una relación que va a ser de por vida". En base a la respuesta de Claudia, el panel de Desayuno Americano le preguntó si hay o no un régimen de visitas para cuidad a la pequeña.

La mamá de L-Gante, sincera, contó detalles del régimen de visitas que se estableció, aunque aclaró que ahora es más flexible por la buena relación de los padres. "Al tener buena relación ellos, y por el tema de horarios y compromisos de él, a veces se le hacía imposible", explicó Claudia Valenzuela.

