La madre de L-Gante rompió en llanto al hablar de la muerte de su hijo: "Falleció a los 7"

Claudia Valenzuela recordó la pérdida de su hijo Sale, el pequeño que falleció con tan solo 7 años, a causa de un tumor cerebral. La madre de L-Gante abrió su corazón al hablar de la muerte del niño, que hoy tendría 36 años.

La mujer estuvo invitada en Desayuno Americano y emocionó a todos al contar esta parte de su dura historia de vida. Luego de hablar sobre su hijo cantante, que continúa pasando por un gran momento tras su gira por Europa, a raíz de una pregunta que hizo la conductora, habló de Sale.

L-Gante jumto a su mamá, Claudia Valenzuela.

Todo comenzó con una consulta de Pamela David: "Sé que tuviste una pérdida terrible en tu vida, se murió uno de tus hijos, Sale. ¿En qué momento fue? ¿Ya había nacido Elián?". Demostrando su dolor, la mujer que debutará como actriz compartió: "Elián no había nacido. Mi hijo murió en el '94. Él tenía un tumor. Se le declaró cuando tenía 3 años y estuvimos 4 años luchando. Falleció a los 7. Fueron 4 años de operaciones".

Luego, detalló cómo sintió la muerte de su pequeño hijo: "La pérdida de un hijo es de las peores de las pérdidas. Uno como ser humano no está preparado para perder un hijo. En la cabeza tenemos que se nos van a ir nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, pero no un hijo".

El cantante no conoció a su hermano Sale.

Más tarde, continuó conmovida por los recuerdos: "Eso es un dolor que nunca se va. Uno puede estar acá, riéndose, divina, o haciendo otras cosas, pero el dolor lo tenés adentro y nunca se va a ir. Esa persona hoy es el ángel que siempre me protege. Donde yo estoy, él está. En mi casa está la foto de él. Mi casa la protege él".

Al escucharla, la conductora le preguntó si L-Gante hablaba sobre su hermano fallecido, y Claudia añadió: "Él no lo conoció, pero él sabe que está. Sabe que su foto siempre va a estar en la casa. Es el protector, alguien intocable. Quizás, Elián no quiere hablar mucho conmigo de eso para no lastimarme".

¿Cómo fue el tratamiento que atravesó Sale, el hermano de L-Gante?

El hermano de L-Gante, Sale, murió en 1994 por un tumor cerebral que descubrieron cuando el pequeño tenía apenas 3 años. La familia luchó por 4 años, sin embargo, luego de varias operaciones, el niño falleció con tan solo 7 años.

Claudia Valenzuela compartió en Desayuno Americano: "Él siempre va a estar. Fue mi hijo, es mi hijo... y bueno. Yo estoy acá. Por mi hijo luché esos 4 años de tratamiento, di todo hasta el final y voy a seguir dando todo hasta el final para apoyar a Elián y a mis otros dos hijos. No hay que olvidarse de ellos".

Imagen reciente de L-Gante junto a Thiago Medina y Daniela Celis.

Cuando la mujer se encontraba al borde del llanto, Pamela David se disculpó: "Ay, perdón, no era mi intención ponerte mal". Sin embargo, para cerrar su relato, Valenzuela reflexionó: "Son cosas de la realidad, de la vida. Es así. Tampoco uno lleva la bandera de lo que me pasó en la vida, no me presento con este motivo. Son cosas de la vida y hay que sobrellevarlas de acá a la eternidad".