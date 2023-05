Marcela Tauro tiene una picante teoría que explica por qué Wanda Nara sigue enganchada con L-Gante: “Pasó más que algo”

Marcela Tauro es una de las periodistas de espectáculos más especializadas. Es por eso que su opinión y visión sobre las noticias de la farándula siempre importan y, en muchas ocasiones, son acertadas. En esta ocasión, la panelista de Intrusos opinó sobre Wanda Nara y L-Gante y exploró las razones por las que la mediática no quiere ponerle punto final a este breve romance que tuvo con el cantante el año pasado.

Es que la conductora de Masterchef volvió a seguir recientemente a L-Gante en redes, luego de supuestamente haberse distanciado de Mauro Icardi por los cruces que tuvo con Moria Casán y Pochi, de Gossipeame. Todo esto acrecentó los rumores de un resurgimiento del amor entre ellos, por lo que Marcela Tauro decidió saltar y exponer su punto de vista.

Wanda Nara.

“Vamos con L-Gante y Wanda Nara. No quedaron cenizas, ahí quedó la llama prendida”, lanzó la panelista de Intrusos muy segura de sus palabras, abriendo una discusión en el piso.

Luego, procedió a ampliar sobre esto: “A mí me parece que ella quedó enganchada con el señor L-Gante. No me cabe ninguna duda. No tengo la certeza, pero para mí pasó más que algo y ella quedó... Para mí, sexualmente, fue el que mejor la trató. Ella tiene un enganche...”.

Por su parte, Maite Peñoñori se sorprendió por los dichos de Marcela Tauro y remarcó: “Un enganche sexual”. La panelista de Intrusos retomó el tema y concluyó: “Yo siempre pensé que le quería dar celos a Icardi, pero hoy ya no. Y por prensa pudo ser un día”.

L-Gante.

Wanda Nara reveló cómo tienen que hacer los hombres para conquistarla

La conductora de Masterchef no se guarda nada sobre su vida privada y le encanta compartir todos sus secretos con sus seguidores. Es por eso que una de sus actividades más recurrentes en redes tiene que ver con responder distintas preguntas de usuarios.

Recientemente invitó a sus fanáticos a consultarle lo que quieran saber y uno de ellos indagó en los pasos que tienen que seguir los hombres para ganarse su corazón. “¿Cómo se conquista a una mujer como vos?”, le preguntó a Wanda Nara.

Wanda Nara reveló cómo conquistarla.

“No estoy en ese plan, pero soy muy normal... Y me enamora lo sencillo. Todo lo demás me lo puedo comprar yo sola”, lanzó muy tajante Wanda Nara, dejando en evidencia que no le importan los lujos o lo material, sino que aspira a lo simple.

H.O