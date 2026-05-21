La millonaria cifra que cobra Andrea del Boca por día en Gran Hermano: "Seis veces más que Charlotte Caniggia"

Andrea del Boca hizo una inesperada aparición en Gran Hermano Generación Dorada en la noche del miércoles, tras semanas alejada de la televisión por una caída que afectó su salud. Su ingreso, facilitado por un Golden Ticket exclusivo, no solo alteró el ritmo del programa sino que también encendió las noticias desde afuera, ya que se filtró las condiciones de su regreso y la cifra millonaria que cobraría por día.

El reingreso sorpresa de Andrea del Boca a Gran Hermano

El regreso de Andrea del Boca se dio en un contexto en el que la participante había permanecido alejada del foco público durante su recuperación. La actriz no participó en las instancias previas del programa ni en los debates de repechaje, hasta que de manera inesperada reapareció en la última gala. La sorpresa fue total, ya que su ingreso fue gestionado mediante un Golden Ticket, un pase especial que le permitió volver a la casa sin pasar por las etapas habituales de selección.

Andrea del Boca//Archivo

El momento se viralizó en las redes sociales, generando millones de interacciones y debates sobre la conveniencia de su presencia en Gran Hermano Generación Dorada. La actriz reapareció con un look renovado y con una actitud que fue muy comentada por los espectadores, quienes vieron en ella un giro inesperado en la dinámica del programa de Telefe.

Andrea del Boca//Archivo

Desde el canal, se evitó confirmar detalles específicos del ingreso, pero la repercusión fue inevitable y no pudieron ocultar las ganancias de la reina de las telenovelas. De esa manera, se dio a conocer las negociaciones que Andrea del Boca habría llevado a cabo a través de su representación legal a cargo del abogado, Juan Pablo Fioribello.

La negociación de Andrea del Boca con Gran Hermano Generación Dorada

Según declaraciones del periodista Guido Záffora en el programa DDM, el regreso de la actriz no fue solo una decisión artística sino también una compleja negociación económica. "Hubo dos reuniones en el Hotel Hilton, la primera hace 15 días y la segunda, después del Martín Fierro", explicó el panelista, quien detalló que en esas reuniones se acordaron aspectos clave del contrato, incluyendo cuánto percibiría por día.

Andrea del Boca//Archivo

El comunicador reveló que en las reuniones se discutió la cifra que la artista cobraría por su participación, y que estas conversaciones fueron tensas y Andrea del Boca puso varias condiciones como el cuidado por el plano y acceso total al confesionario. Además, mencionó que Juan Pablo Fioribello estuvo presente en las negociaciones, y que la cifra pactada es millonaria, convirtiéndose en la jugadora mejor paga del reality. "Gana seis veces más que Charlotte Caniggia" comparó el periodista de América y reveló: "Andrea gana 2.250.000 por día".