La historia de amor de Andrea del Boca y Jeffrey Sachs: casa de un millón de dólares en Nueva York, joyas como promesa y una alergia grave

Andrea del Boca y Jeffrey Sachs protagonizaron una historia de amor marcada por una casa de un millón de dólares en Nueva York, joyas como promesa y un detalle inesperado relacionado con una alergia. La pareja vivió una etapa en la que se combinaron viajes, gestos simbólicos y decisiones que reflejaron la importancia de su vínculo en ese tiempo.

La increíble historia de amor entre Andrea del Boca y Jeffrey Sachs marcada por la distancia

Andrea del Boca y Jeffrey Sachs vivieron una relación que combinó viajes, obsequios y una casa en Nueva York valuada en un millón de dólares. La pareja atravesó una etapa en la que se destacaron símbolos de compromiso y situaciones cotidianas que marcaron su historia. Entre recuerdos y proyectos, construyeron un capítulo que se convirtió en parte de la vida de ambos.

Andrea del Boca | Crédito: CARAS

La relación entre la actriz y el financista se dio entre 1995 y 1999 y dejó recuerdos que aún hoy impactan. En 1996, durante una conversación con la revista CARAS, relató cómo vivía ese vínculo: “Me voy a Nueva York, a la casa de mi novio en Southampton para descansar, estar tranquila. Fue un año bastante intenso, con mucho trabajo”.

Durante la entrevista, Andrea del Boca contó que su vínculo con Jeffrey Sachs la había cambiado: “Lo cierto es que hace un año y un mes que estoy de novia con Jeffrey Sachs y creo que esta relación me modificó bastante. Me ayudó a descubrir una parte de mí que pensé que no tenía”. Además, aseguró que por primera vez se arriesgaba a vivir un vínculo afectivo más allá de los resultados.

Jeffrey Sachs | Crédito: CARAS

Al recordar cómo se le declaró, la artista contó que para ella fue: “De la manera más sorprendente me demostró, desde un primer instante, que es un hombre sorpresivo”. Según relató, ese día habían ido al teatro y luego a cenar, y poco a poco fueron conociéndose. “Reconozco que la vida me enfrentó con el hombre que necesitaba, con el hombre ideal”, afirmó.

Joyas como promesa y una alergia grave: El romance de Andrea del Boca y Jeffrey Sachs

En diálogo con la revista CARAS, Andrea del Boca destacó que Jeffrey Sachs era un hombre correcto y pragmático en su trabajo, pero muy afectuoso. Uno de los primeros obsequios que recibió de su pareja fue una pulsera de Tiffany: “Lo primero que me regaló fue una pulsera divina de oro con pendientes en forma de hipocampos. Él me dijo que los caballitos de amor eran el símbolo de la fidelidad”.

Jeffrey Sachs | Crédito: CARAS

Poco tiempo antes de irse a Estados Unidos junto al economista, la actriz de Papá Corazón contó que había un aspecto en el que no lograban coincidir: “En lo único que con Jeffrey no hemos podido llegar a un acuerdo es con mis perfumes. Tiene alergia. Si uso mi preferido directamente lo mato”.

Mientras esperaba la llegada de Andrea del Boca de Argentina, el empresario decidió vender su casa de verano llamada The Castle y comprar una nueva propiedad en Southampton, con la ayuda de la actriz. Finalmente encontró la casa de sus sueños, ubicada a un kilómetro y medio de la playa, con un valor estimado, en 1996, de un millón de dólares, a la que bautizó Stonethrow.

Andrea del Boca | Crédito: CARAS

Andrea del Boca y Jeffrey Sachs compartieron una historia de amor marcada por una casa de un millón de dólares en Nueva York, joyas como promesa y una alergia grave. La relación se desarrolló entre viajes, proyectos y gestos que definieron una etapa, dejando ver un vínculo que se destacó por los detalles que lo acompañaron.

VDV