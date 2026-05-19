De Leila a Alejandro Awada: quiénes son y a qué se dedican los 4 hermanos de Juliana Awada

Pomi Baker y Abraham Awada no solo desplegaron sus conocimientos en los negocios, a través de una importante empresa que, en la actualidad, sigue siendo de las destacadas en la industria de la moda argentina. Formaron una tierna familia con sus cinco hijos, entre los cuales se encuentra Juliana Awada, la empresaria y ex Primera Dama más querida de las redes sociales.

Sin embargo, es la menor del clan que despliega su amor a través de las artes y el fashionismo, dejando su huella en cada uno de sus trabajos. Alejandro, Daniel, Zoraida y Leila Awada son los hermanos mayores de Juliana, que decidieron seguir sus caminos entre los diferentes puestos y ámbitos laborales. A pesar de eso, muestran su unión en eventos importantes, como el cumpleaños de su mamá o en presentaciones de lujos que el otro organiza.

Pomi Baker, Juliana Awada

Así es la vida de Daniel Awada, el hermano empresario de Juliana Awada

Daniel Awada es el mayor de los hijos de Elsa Esther "Pomi" Baker y Abraham Awada. Es padre de Nadine Awada, sobrina de Juliana Awada que se dedica a la industria fashionista, y que se muestra activa en sus cuentas laborales de Instagram. A diferencia de algunos de sus hermanos, Daniel busca mantener un bajo perfil en las redes sociales, siendo de notable importancia entre las noticias empresariales, eventos corporativos, inauguraciones de plantas industriales o lanzamientos de colecciones.

El mayor es parte de la empresa inaugurada por sus padres, Grupo Altatex y fundador de las reconocidas marcas de indumentaria infantil y juvenil Cheeky y Como Quieres que te Quiera, además de liderar junto a sus hermanas partes de otros negocios de la industria textil. No duda en aparecer junto a Juliana Awada en eventos relacionados a lo laboral, y en cumpleaños importantes de la familia, manteniéndose alejado de la exposición de la farándula.

Los hijos de Pomi Baker, Daniel Awada y Juliana Awada, y su nieta Nadine Awada

Así es la vida de Zoraida Awada, la hermana empresaria de Juliana Awada

Claudia Zoraida Awada es la mayor de las hijas de Elsa Esther "Pomi" Baker y Abraham Awada. Se convirtió, frente a los medios de comunicación, en la integrante del clan de más bajo perfil y silenciosa de todos, manteniéndose completamente ajena a la presencia frente a la prensa, en fotografías familiares públicas y eventos de gran dimensión. Sin redes sociales de público conocimiento, se mantiene en la privacidad y solo aparece en las fotografías grupales que comparte su hermana Juliana, u otro integrante de la familia.

Al igual que Daniel y Juliana, es parte del ámbito empresarial del grupo familiar, siguiendo con el rubro comercial y de la moda que tiene el legado Awada. Sin embargo, ella no suele presentarse en los eventos frente a cámaras, manteniendo solo su participación como parte pública de su vida. De esta manera, no se conoce su familia íntima, aunque se sabe que es muy unida a sus hermanos.

Los hijos de Pomi Baker: Alejandro Awada, Daniel Awada, Juliana Awada, Zoraida Awada, Leila Awada

Así es la vida de Alejandro Awada, el hermano actor de Juliana Awada

Alejandro Awada es el hijo más conocido de Elsa Esther "Pomi" Baker y Abraham Awada, y el menor entre los varones. Nacido el 7 de diciembre de 1961, decidió separarse de la empresa de la familia y apostar por su pasión sobre los escenarios y frente a cámaras. Se volvió un reconocido e importante actor de la industria argentina, cargando con nombres como Historia de un clan , Iosi, el espía arrepentido y El bar, y llevándose una comunidad de fanáticos que adoran verlo interpretar nuevos personajes.

Es activo en las redes sociales y medios de comunicación, como su hermana menor Juliana, convirtiéndose en uno de los más expuestos dentro del clan. En esta misma línea, no duda en contar las intimidades de la familia Awada, al igual que participar en eventos de lujo, fuera de lo empresarial y corporativo de la empresa familiar. En su vida privada, tuvo una sola hija, llamada Naiara "Nai" Awada. Ella heredó la vocación artística de sus padres, convirtiéndose también en una conocida actriz, bailarina y personalidad de la televisión argentina.

Alejandro Awada, Juliana Awada

Así es la vida de Leila Awada, la hermana artista de Juliana Awada

Leila Awada es la hija artista de Elsa Esther "Pomi" Baker y Abraham Awada, y la del medio entre las mujeres. Desde siempre mostró su diferencia empresarial con sus hermanos mayores, y se desplegó en las Bellas Artes, sobre todo como artista plástica y visual. Se dedica a la realización de obras de arte y exposiciones de cuadros y esculturas modernas, y en esos eventos es donde decide ponerse en el reflector, manteniendo su vida privada lejos de la mediatización.

Al igual que Claudia Zoraida, mantiene el perfil de su familia alejado de las grandes noticias y aparece solo en eventos familiares o en los relacionados con su trabajo. Según se dio a conocer, se casó con Miguel Galperín, director del Centro de Experimentación del Teatro Colón, y tiene dos hijos, también artistas plásticos. Su trabajo se enfoca en lo contemporáneo, generando orgullo en el clan Awada, que la apoyan en todo momento.

Los hijos de Pomi Baker: Alejandro Awada, Daniel Awada, Juliana Awada, Zoraida Awada, Leila Awada

Juliana Awada es la menor y la "consentida" de la familia Awada. Ella no duda en acompañar a sus hermanos en todos los proyectos que tiene, al igual que sentirse cuidada por ellos en su trabajo dentro de la industria de la moda. Ella es la más mediática y conocida en redes sociales y medios de comunicación, sobre todo por ser una influencia del estilo effortless elegante y del lifestyle conectado a la naturaleza y a los seres queridos.

A.E