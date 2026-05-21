Nueva foto oficial de la casa real de Países Bajos: Máxima Zorreguieta y sus hijas deslumbraron con sus looks armoniosos

Máxima Zorreguieta y sus hijas llamaron la atención en redes sociales tras el lanzamiento de la nueva foto oficial de la casa real de Países Bajos. Fiel a su pasión por el mundo fashionista, la reina cautivó a todos con su look pero también las princesas al apostar por prendas alineadas con su estilo personal.

Los looks de Máxima Zorreguieta y sus hijas para la nueva producción de fotos oficiales

La familia real de Holanda volvió a captar todas las miradas con la publicación de su nueva imagen oficial. Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo Alejandro posaron junto a sus hijas, Amalia, Alexia y Ariane en el jardín holandés de la finca Clingendael durante una elegante producción de fotos familiar.

Las postales fueron compartidas este jueves 21 de mayo en la cuenta oficial de Instagram de la Casa Real de Holanda y rápidamente cosecharon una lluvia de “likes”. Además, muchos usuarios dejaron sus mensajes con halagos para cada integrante de la monarquía neerlandesa.

La familia real de Holanda

Para esta ocasión especial, Máxima Zorreguieta lució un sofisticado conjunto monocromático en color cherry. La reina y referente de moda en la realeza eligió una blusa roja satinada de mangas largas y cuello relajado que combinó con un pantalón palazzo de tiro alto y caída amplia. Su look se destacó por su elegancia clásica y por el brillo sutil de la tela, un detalle que aportó modernidad y frescura.

Los reyes de Holanda

La princesa Amalia, heredera al trono, apostó por una estética casual chic con una chaqueta corta de tweed en tono amarillo pastel, adornada con botones dorados y bolsillos frontales. La princesa lo combinó con un pantalón de jean amplio de tiro alto y con terminación acampanada. En esta combinación fashionista predominó la tendencia del denim, el cual le aportó un aire juvenil y relajado a su atuendo sin perder sofisticación.

Amalia

Alexia, por su parte, lució un estilismo mucho más descontracturado y moderno compuesto por una blusa satinada en tono rosa cobrizo y un pantalón de rayas verticales en rosa y blanco de silueta amplia. El conjunto transmitió comodidad y originalidad.

Alexia

Por último, Ariane eligió un vestido satinado verde oliva de corte fluido y mangas amplias que marcó tendencia por su minimalismo elegante. La joven sumó un cinturón de cuero amplio en color marrón que definió la cintura. Su estilo se completó con botas bucaneras de gamuza en el mismo tono.

Ariane

Los accesorios que eligieron Máxima Zorreguieta y sus hijas para la nueva foto oficial

Máxima Zorreguieta, Amalia y Ariane fueron las integrantes de la monarquía de Países Bajos que decidieron completar sus estilismos con accesorios sofisticados y funcionales. La reina sumó a su conjunto rojo, unos imponentes aros colgantes plateados con brillo. Este complemento le brindó glamour y luminosidad al estilismo monocromático de su vestimenta.

Máxima Zorreguieta junto a sus hijas

La princesa Amalia optó por un accesorio minimalista y discreto, en línea con su estética juvenil y relajada: pequeña cartera estructurada en color off white y con detalle dorado. Su hermana Alexia fue quien apostó por los complementos más estilosos de la producción. La joven lució un clutch marrón y una pequeña bufanda con flecos haciendo juego, logrando así una estética sofisticada con inspiración otoñal.

Ariane, Alexia y Amalia

De esta manera, la nueva foto oficial de la casa real de Países Bajos con Máxima Zorraguieta y sus hijas como protagonistas deslumbraron con sus looks armoniosos. La elegante producción al aire libre destacó el look de cada integrante como también su gusto por la moda.