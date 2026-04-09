La nueva imagen de la caída de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada que generó polémica y especulaciones

Un nuevo material sobre el fuerte accidente que sufrió Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) salió a la luz y causó todo tipo de comentarios. Las imágenes reavivaron el debate en redes sociales, donde incluso se puso en duda la veracidad de lo ocurrido.

Gran Hermano Generación Dorada mostró a Andrea del Boca lastimada tras su caída en la casa

Andrea del Boca volvió a abandonar la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y, a diferencia de lo ocurrido anteriormente, esta vez optó por no regresar al reality. La decisión estuvo vinculada a una fuerte caída que le provocó una lesión en la boca y varios golpes en el cuerpo. Sin embargo, en las últimas horas trascendió que el motivo verdadero de su salida tendría que ver con un desgaste físico y mental.

En medio de las especulaciones, Santiago del Moro decidió terminar con las versiones y en la previa de la gala de nominación mostró el video del accidente. En el mismo se pudo ver cómo la actriz cae de lleno al piso, sin lograr amortiguar el impacto con las manos, lo que derivó en la fractura de dos dientes y la rápida atención médica. Tras emitir apenas unos segundos del material, el conductor aclaró que existían más imágenes, aunque por el momento decidió no mostrarlas al aire.

Lejos de dar por terminado el debate sobre la veracidad del episodio, la polémica se trasladó rápidamente a las redes sociales, donde muchos usuarios comenzaron a cuestionar lo ocurrido, especialmente la sangre visible tras el golpe que sufrió Andrea del Boca. En ese contexto, el periodista Fede Flowers también se hizo eco del tema y escribió en su cuenta de X (ex Twitter): “Tremendas las imágenes de Andrea del Boca en el piso y con la boca ensangrentada por el golpe que se pegó”.

El periodista Fede Flowers mostró las imágenes de Andrea del Boca lastimada

Las fuertes críticas a Andrea del Boca por su accidente en Gran Hermano Generación Dorada: "Esa sangre es de utilería"

Su publicación generó una catarata de reacciones, entre quienes creyeron en el accidente y otros que pusieron en duda la situación al afirmar que “la sangre es falsa”, alimentando aún más la controversia. Algunos de los mensajes de los usuarios apuntando contra Andrea del Boca fueron: "Qué cosa que ya tenía una servilleta al caer", "Le encanta actuar a la señora, esa sangre es de utilería", "Ese tipo de actuación funcionaba en los 90'", "Estaba como estática la sangre".

Las impactantes imágenes de Andrea del Boca lastimada tras su caída en Gran Hermano Generación Dorada.

Además, hubo quienes hicieron hincapié en que lo hizo justo cuando Ricardo Biasotti, su expareja y padre de su hija Anna del Boca, declaró en el Senado a favor de la nueva ley por denuncias falsas. "Jamás podría creer que haya sido verdad eso después de que la Justicia comprobó lo que es capaz de hacer", "Sabía que Biasotti iba hablar en el Senado e hizo lo imposible por impedirlo", "Imagino a Biasotti sin poder ver a su hija y la verdad no me da pena verla así".

De esta manera, la nueva imagen de la caída de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada generó polémica y especulaciones sobre si realmente se lastimó o "actuó" para poder abandonar el reality. Lo cierto es que tanto el entorno de la artista como la producción contaron que el golpe derivó en una rápida atención médica y la perdida dos dientes frontales y dolores faciales. Sin embargo, relatan que se encuentra estable y haciendo reposo en su residencia.