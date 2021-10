La palabra de la China Suárez luego de ser vinculada con la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi 

Wanda Nara publicó un fuerte mensaje en redes sociales, y revolucionó a todo un país. Además de borrar todas sus fotos con Mauro Icardi, la empresaria confirmó la separación en diálogo con la cuenta de Instagram Chismesdeker. Minutos más tarde, se instaló la idea de un affaire entre la China Suárez y el futbolista. Desde España, la ex Teen Ángel, que en un principio optó por el silencio, habló con sus amigos al respecto.

“Otra familia que te cargaste por zorra” comenzó diciendo Wanda Nara en su historia de Instagram, dando indicios de la crisis con Mauro Icardi. Tal revolución generó, que la periodista Juariu comenzó a investigar las redes sociales y descubrió que la tercera en discordia sería la China Suárez.

Desde Madrid, y recientemente separada de Benjamín Vicuña, la China Suárez optó por el silencio. Pero sus amigos más cercanos, hablaron con la prensa para limpiar su nombre.

“No tengo idea de donde surgió todo esto. Es cualquiera. Yo a ellos ni los conozco. Me acabo de separar. Estoy en otra” aseguró la China Suárez a un amigo, que habló con MDZ.

“No pienso hablar de nada. No es mi tema, que se arreglen entre ellos si es que es verdad lo que dicen. Yo no tengo nada que ver” aseguró la ex de Benjamín Vicuña.

La China Suárez y su llamativa reflexión: "A veces se complica"

Tras la separación de Benjamín Vicuña, la China Suárez se instaló en España junto a sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio. Si bien está cumpliendo compromisos profesionales, la actriz aprovecha para divertirse junto a amigos.

Más activa que nunca en las redes sociales, la China va compartiendo detalles de su día a día en Barcelona y de las producciones que está realizando en la ciudad. En esta oportunidad, la actriz dejó con la boca abierta a todos sus fans con súper sexies y una divertida reflexión.

“A veces se complica”, escribió Suárez en su cuenta de Instagram junto a las dos fotos en blanco y negro en donde se la ve intentando ponerse un vestido en un camarín.

