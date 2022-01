En octubre de 2021, Wanda Nara realizó un contundente posteo en Instagram, acusando a la China Suárez como la tercera en discordia en su matrimonio con Mauro Icardi. Luego de varios meses, donde la rubia optó por reconciliarse con el delantero del PSG, decidió confesar públicamente su deseo de tener otro hijo junto al deportista. En las últimas horas, la dueña de Wanda Cosmetics abrió el cuestionario en su cuenta de Instagram para que varios fanáticos le hagan preguntas. La mediática decidió responder a sus seguidores sobre los motivos de su reconciliación con el padre de Francesca e Isabella Icardi.

La palabra de Wanda Nara cuando le preguntaron sobre su dignidad, luego de perdonar a Mauro Icardi

"¿Realmente seguís enamorada de él?", "¿Dónde queda la dignidad y el respecto que merecés?" fueron algunas de las preguntas que miles de usuarios le hicieron a Wanda a través de Instagram.

Sin quedarse callada, la dueña de Wanda Cosmetics se refirió a las preguntas que hablaban sobre su dignidad. "La dignidad no me la da un hombre, me la doy sola sabiendo que todo el mundo que me conoce, y sobre todo yo misma, ve la gran mujer que soy y mi manera de ser" expresó Wanda Nara y agregó: "En cuanto a mi marido, es lo que siempre quise: alguien que de frente cuente las cosas que nadie diría, ni dicen o niegan a muerte".

Sobre su perdón a Mauro, la rubia aclaró: “Porque si no pasa no es, y si te lo cuentan es arrepentimiento. Además creo en la palabra, en el perdón y en el arrepentimiento; odio la soberbia, la mentira y la envidia, y porque una familia es más grande que algunas cosas. Cada uno es libre de hacer lo que quiera con su vida. Si estamos donde estamos es porque cada uno de nosotros así lo desea”.

Wanda Nara reveló públicamente que quiere tener otro hijo con Mauro Icardi:

En su paso por Argentina, Wanda Nara dio a entender a través de sus redes, que tenía intenciones de agrandar la familia con Mauro Icardi, con quien ya tiene dos hijas: Francesca e Isabella. Pero la modelo también tiene a: Valentino, Constantino y Benedicto, producto de su relación con Maxi López.

Más allá de ser una familia numerosa, Wanda Nara anhela seguir agrandándola, aunque los que la rodeen sostengan de que no es una buena idea. A través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, la modelo reveló públicamente que quiere tener un varón con Mauro.

“Yo quiero varón, Mauro otra nena”, respondió Wanda Nara cuando un seguidor le preguntó si quería tener otro hijo varón con su esposo. Sin embargo, eso no fue todo, ya que otra de las preguntas fue: “Tendrías otro bebé?” y la respuesta dejó entrever que están en tratativas.

“A principio del año pasado lo veníamos planeando mucho. Y el 1 de enero me dio una sorpresa Mauro con un pedido especial, veremos” escribió Wanda Nara dando a entender que el futbolista le había pedido que tengan otro hijo juntos como lo habían planeado.

