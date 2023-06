Natalie Weber reveló que no confía en Mauro Zárate y contó que una amiga le tiró onda

Natalie Weber es picante como panelista y opina de los temas sin ningún tipo de filtro. De hecho, recientemente no dudó en criticar a Rodrigo De Paul y Tini Stoessel. Además, a pesar de que suele mantener un perfil bajo y no hablar demasiado de su vida privada, de vez en cuando le gusta revelar alguna intimidad de su relación con Mauro Zárate, con quien se la ve feliz. Recientemente, se encontraba opinando de Jimena Barón y Gianinna Maradona cuando relató un episodio que le sucedió con una amiga que intentó tirarle onda a su esposo.

En Desayuno Americano, el programa que conduce Pamela David por las mañanas de América TV, estaban debatiendo sobre un tema que viene siendo noticias hace semanas: la traición de Gianinna Maradona a Jimena Barón cuando empezó a salir con Daniel Osvaldo. Hace semanas que da de que hablar este tema, y recientemente la cantante lo reavivó cuando en un show le hizo una especial dedicatoria a su ex mejor amiga. Entonces, Natalie Weber reveló que no confía en Mauro Zárate.

Mauro Zárate y Natalie Weber

En medio de este debate sobre las traiciones, Natalie Weber contó un dato por el cuál podría ser llamada "tóxica". "Yo estoy en el programa y estoy revisando las cámaras. Yo chequeo todo como los horarios de mi marido", lanzó la botinera. Claramente, los presentes en el piso se asombraron frente a semejante revelación y le consultaron sobre su falta de confianza en su pareja. "¿Si confío en Mauro? No. Te afirmo y te juro 100% que no", respondió ella sin pelos en la lengua sobre su desconfianza en Mauro Zárate.

Parece que esta charla le hizo recordar un especial episodio que vivió con Mauro Zárate y una amiga. Resulta que esta supuesta amiga de Natalie Weber, en un momento en que ella se encontraba alejada, aprovechó para tirarle los perros al futbolista. "El día que pasó esta secuencia en la cual esta desubicada le dijo 'Me encantás' y que se yó que más, yo estaba ahí a tres o cuatro metros", relató la botinera en Desayuno Americano.

Mauro Zárate y Natalie Webber en Instagram

Después, hizo una pausa y señaló a Pamela David y dijo: "Vos también estabas ahí". Luego, siguió explicando: "Ella claramente no se enamoró, fue y le dijo 'Me encantás'. Pero eso no fue amor, para que haya amor, primero tiene que haber atracción". Esto en consonancia con el el escándalo de Jimena Barón y Gianinna Maradona. De todas formas, a pesar de que intentó desviar el tema, sus compañeros siguieron consultándole.

"Yo vi la situación y me pareció rara, le pregunté si estaba bien y él me dijo que nos fuéramos", continuó Natalie Weber retomando el relato. Después, comentó como manejó la situación Mauro Zárate: "No me contó en el auto, pero sí lo hizo al día siguiente. Inmediatamente la llamé y corté todo tipo de relación. Esto pasó hace más o menos cuatro años, pero ya está. No importa, no quiero hablar más del tema".

Natalie Weber y Mauro Zárate junto a sus hijos

Por supuesto que, como buenos periodistas, los presentes en el piso quisieron saber quién era su amiga traidora. Sin embargo, Natalie Weber aclaró que no quería decir su nombre y que no iban a poder adivinarlo por sí mismos ya que no es conocida.

NL.