Pamela David volvió a la pantalla de América TV con Desayuno Americano todas las mañanas. Normalmente, el programa cubre las noticias del día, algunos chimentos que salieron y también de actualidad. De hecho, recientemente tuvo duras palabras para con Rodrigo De Paul por impedirle a Camila Homs que lleve a sus hijos al Bailando. Sin embargo, siempre se le da lugar a historias de vida difíciles que pueden llamar la atención, como sucedió hoy.

En Desayuno Americano llamaron a María Laura, una mujer que está pidiendo la ley de Eutanasia y que dejó morir a su hija. Pamela David le hizo una profunda entrevista, donde la invitada pudo contar en detalle todo lo sucedido con Lourdes, su hija, y pudo expresarse con sinceridad. Como relató, a los siete meses de embarazo, la mujer comenzó a sentirse realmente mal y decidió ir a la clínica, donde quedó internada y luego, nació su hija.

Pamela David en Desayuno Americano

"Todas estas horas, evidentemente Lourdes tuvo un sufrimiento dentro de la panza, que no lo pudo soportar. Nace, cuando yo la veo estaba toda laxa, azul. El médico dice 'es más chiquita de lo que pensaba', le digo si está todo bien y dice que sí. Se la llevan a neo, yo quedo internada", relató María Laura sobre el momento en que nació Lourdes.

Después, siguió relatando y contó que un médico le comentó que no había suficiente lugar en la clínica y que por eso debían trasladar a la bebé. "Después me entero que es un mecanismo para que no le hagan un juicio de mala praxis, que nunca fue la idea, mi idea era tener a mi hija sana. La nena no reaccionaba, le tuvieron que poner oxígeno. Pasaban los días y no me decían, en total fueron 50 días de tortura", lanzó María Laura en la entrevista con Pamela David.

Pamela David se mostró conmovida por el relato de María Laura y empatizó profundamente con ella: "Qué valiente, que cuenta la historia de su hija Lourdes, que nació y la torturaron 50 días. ¿Cómo se toma esa decisión de que no esté más Lourdes? ¿Qué preguntas te hacías en ese momento?". Ella, dijo: "En ese momento yo decía 'viví', me iba y decía 'morí, descansa, no sufras más'".

Pamela David se quebró luego de escuchar el testimonio de una invitada

"Vienen un lunes y me dicen 'parece que esta mejorando', el martes me agarra la médica de neo y me dice 'está en estado vegetativo', eso fue de un día para el otro. Yo le digo 'doctora, quiero donar lo órganos', porque ella estaba bien, pero me dice que hay que esperar a los 9 meses. Una semana antes ella consulta y me dice 'no la vamos a poder apagar, porque ella tiene por ahí alguna respiración'", contó la invitada sobre las versiones que le contaban con respecto a lo que le estaba pasando a su hija.

Luego, reflexionó sobre la decisión que tomó: "Gracias a Dios existe la ley de Muerte Digna, yo pude elegir. Yo no digo que esa fuera mi mejor elección, era la única". La abogada de María Laura, que también estaba en la entrevista con Pamela David, aclaró un poco más sobre lo sucedido: "Dejar morir es un acto de amor. Dejenme agregar algo para que quede claro, Lourdes no murió porque le quitaron el respirador, Lourdes murió por la patología".

Al terminar la entrevista, que duro varios minutos, Pamela David regresó a la mesa para seguir con la conducción del programa. En ese momento, expresó que deseaba volver a tener a María Laura para que cuente más sobre todo esto, pero de a poco empezó a quebrarse: "Realmente quedé movilizada... ay, ¿quién la puede hacer? Vamos a ir a un pequeño corte y volvemos".

NL.