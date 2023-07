Aristida Genes, una reconocida vidente, analizó todos los detalles de la polémica frase que le dedicó Benjamín Vicuña a Pampita en medio de su discurso en los Premios Martín Fierro 2023.

Recordemos que mientras estaba en el escenario, con su estatuilla en la mano, el actor chileno expresó: "Muchas gracias a este país, apropósito de esta fecha tan importante, que me recibió, me dio un lugar, me dio a mis hijos maravillosos... Me dio un amor... ¡Me dio tantas cosas!".

Benjamín en los Premios Martín Fierro 2023.

Al ver la risa incómoda de Benjamín, tanto la atención de la gente en la celebración como en las redes sociales apuntaron a Pampita, que miraba orgullosa a su ex pareja desde la mesa junto a su esposo, Roberto García Moritán.

¿Qué dijo la vidente sobre la expareja?

En diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, Genes reveló sin filtros: "Es muy lindo todo, Pampita está pasando por un momento hermoso con su marido, pero todavía hay algo (con Benjamín), donde hubo fuego cenizas quedan".

Por Último, la vidente reveló que Benjamín Vicuña estaría enamorado de Pampita: "Vicuña la sigue amando a Pampita y ella lo quiere mucho, más adelante, en tres o cuatro años, pregúntame nuevamente".

